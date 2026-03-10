Ekonomisti MTV:lle: Nyt ei kannata turhaan säästää

Suomen talousnäkymät ovat tällä hetkellä parantumassa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan johtaja Aki Kangasharju sanoo MTV Uutisille.

– Meillä on hyviä yrityksiä ja tulevaisuus on positiivinen. Siksi ei kannata turhaan säästää, ja nyt varsinkin asunnot ovat halpaa kuin saippua, Kangasharju sanoo MTV:lle.

Hän huomauttaa, että etenkin asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia ostajalle. Kangasharjun mukaan hän itsekin ostaisi nyt isomman asunnon, mikäli hänellä olisi sellaiselle tarvetta.

Suomen taloudessa on ollut myönteisiä merkkejä jo pidemmän aikaa. Kasvua on jarruttanut kuluttajien heikko luottamus. Kangasharjun mukaan kuluttajat voivat kuitenkin katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Kuluttajissa huolta ovat aiheuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poukkoileva tullipolitiikka ja äskettäin käynnistynyt sota Iranissa.

– Näistä erilaisista häiriöistä on tullut uusi normaali, Kangasharju toteaa.