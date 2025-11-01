Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:ssa talous- ja tutkimusvastuualueen johtajana toimiva ekonomisti Sami Pakarinen suitsuttaa julkaisussaan X-Viestipalvelussa Svenska Dagbladetin mielipidekirjoitusta. Teksti on julkaistu otsikolla ”Meillä ei ole varaa vaurauden vihaamiseen”.

Pakarinen kokee, että Suomessa tarvitaan merkittävää asennemuutosta.

– Suomi on asenneilmapiirissä yhä noin 50 vuotta Ruotsia jäljessä, hän linjaa.

Suomen olisi helppo seurata Pakarisen mukaan Ruotsin esimerkkiä aloittaen perintö- ja lahjaveron poistamisesta.

Hän viittaa jakamaansa mielipidetekstiin, jossa ruotsalainen talouskolumnisti ja tutkija Fredrik Johansson vastaa toimittaja Lennart Ekdalin Dagens Nyheterissä julkaistuun kolumniin. Johansson torjuu Ekdalin kritiikin markkinataloudesta.

Johansson korostaa, että markkinatalous luo vaurautta, koska se tuottaa arvoa yhteiskunnalle. Johanssonin mukaan varallisuuden kasvu, niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla, on seurausta markkinatalouden kannustamasta resurssien tuottavasta käytöstä, luovuudesta ja tehokkaasta toiminnasta.

Ekdal oli kolumnissaan kritisoinut miljardöörien määrän kasvua Ruotsissa ja todennut, että markkinatalous ei kykene hillitsemään ylilyöntejä, vaan kannustaa ensisijaisesti pääoman kartuttamiseen. Johansson puolestaan huomauttaa, että suurta vaurautta syntyy silloin, kun markkinatalous luo arvoa monille ihmisille, ei vain harvoille, ja tarjoaa näin tasapainoisemman näkemyksen markkinatalouden roolista yhteiskunnassa.

Johanssonin mukaan myös yhdessä perintö-, lahja- ja varallisuusverojen poistamisen, uudistetun eläkejärjestelmän ja 1970-luvulta lähtien toteutettujen uudistusten kanssa, jotka ovat kannustaneet yksittäisiä kotitalouksia osake- ja rahastosäästämiseen, Ruotsi on saavuttanut yhden Euroopan parhaiten toimivista yritysrahoitusmarkkinoista.

Lisäksi Tukholman pörssi on hänen mukaansa nykyisin Euroopan johtava listautumisannissa.

– Meillä on useita maailman johtavia pääomasijoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat sekä pääomaa että osaamista sekä uusissa että kypsissä yrityksissä. Kontrasti 40 tai 50 vuoden takaiseen tilanteeseen ei voisi olla suurempi, Johansson toteaa.

