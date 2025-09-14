Ekonomisti: Hekan vuokra-asuntojen hintoja voitaisiin tasata alueiden välillä

Ekonomistina ja Aalto yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessorina toimiva Tuukka Saarimaa on kommentoinut Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kalleuteen liittyvää keskustelua viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan viestiketjussa.
Saarimaa viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun artikkeliin, jossa kerrottiin Helsingin kaupungin uusien vuokra-asuntojen niin Kalasatamassa kuin Jätkäsaaressakin olevan jo liian kalliita pienituloisille kaupunkilaisille. Asuntojen vuokrat ylittävät Kelan hyväksymät asumismenot. Tämän vuoksi hakemukset asuntoihin ovat romahtaneet.
Saarimaa pohtii, että Heka voisi kattaa vuokratulonsa muutoinkin, kuin talokohtaisesti.
– Halutessaan Heka voi alentaa kalleimpia vuokria ja nostaa vastaavalla summalla halvimpia vuokria.
Hän selittää, että mikäli pienituloisia halutaan kalliille alueille, täytyy Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen ollakin näillä alueilla markkinavuokria halvempia.
– Kyse on siis valinnasta: laskemalla vuokria Jätkäsaaressa, sinne saadaan enemmän pienituloisia. Samalla joudutaan nostamaan kaikkien muiden pienituloisten Heka-asukkaiden vuokria, Saarimaa kirjoittaa.
Hän muistuttaa, että rakennettaessa kalliille alueille, ovat Hekan kokonaiskustannukset ylipäänsäkin korkeammat, kuin jos samat talot olisi rakennettu halvemmille alueille.
– Tämä johtaa Heka-asuntojen korkeampaan kokonaisvuokratasoon, Saarimaa summaa.
