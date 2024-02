EK-johtaja ay-liikkeelle: Kansan valitsema eduskunta tekee päätökset

Ammattiyhdistysliikkeen lakot ovat pysäyttäneet tällä viikolla Suomea. Teollisuusliitto jätti perjantaina ilmoitukset uusista poliittisista lakoista, jotka kohdistuvat useille teollisuuden toimialoille 14.–16. helmikuuta. Lakkojen piirissä on noin 60 000 teollisuuden työntekijää ja ne pysäyttävät suuren osan suomalaista teollisuutta.

Ay-liike vastustaa hallituksen työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan heikennyksiä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan ay-liikkeen vastustamia uudistuksia ei voi enää lykätä. Hän lisäksi muistuttaa lakkoilevia liittoja, että niillä ei ole veto-oikeutta kansan valitseman eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen päätöksiin.

– Kansa on äänestänyt. Hallitusohjelma on hyväksytty eduskunnassa. Valmistelu tapahtuu kolmikantaisesti, mutta päätöksenteko on hallituksen ja eduskunnan asia, Oksala kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Työmarkkinat ovat hänen mukaansa jämähtäneet menneisyyteen.

– Nytilanne on seurausta siitä stagnaatiosta, missä työmarkkinat ovat olleet jo pitkään. Viime vaalikaudella kolmikantainen paikallisen sopimisen työryhmä neuvotteli neljä vuotta tuloksitta. Työrauhalainsäädännön neuvottelemisesta ei saatu edes kirjauksia hallitusohjelmaan, Oksala toteaa.

Hän toteaa, että myös Juha Sipilän (kesk.) pääministerikaudella hallituksen kaavailemat lakiuudistukset kaatuivat.

– Kiky-sopimus toki paransi kustannuskilpailukykyä, mutta sen seurauksena rakenteiden uudistuksista luovuttiin. Politiikassa ei (Paavo) Lipposen ensimmäisen hallituksen jälkeen ole löytynyt rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoi Verkkouutisten videohaastattelussa, että pelkästään tämän viikon kahden päivän lakoista aiheutuu 360 miljoonan euron menetykset bruttokansantuotteeseen. Lakot aiheuttavat hänen lisäksi myös mainehaittaa Suomelle, kun tavaroita ja tuotteita ei saada sovitusssa aikataulussa vientiin.

Häkämies muistutti ay-liikettä siitä, että päätökset työelämäuudistuksista tehdään eduskunnassa eikä Hakaniemessä.

– Näillä lakoilla aiheutetaan vain tappiota yrityksille ja itse asiassa nakerretaan työpaikkojen pohjaa. Siinä mielessä vetoomus ay-liikkeelle on vakava. Eihän voi olla niin, että maassa järjestetään ensin eduskuntavaalit, sen pohjalta syntyy eduskunnan enemmistöön nojaava hallitus ja sitten lakoilla tuon hallituksen ohjelma ja sen uudistukset yritetään mitätöidä, Häkämies sanoi.

