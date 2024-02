Ay-liike sumuttaa röyhkeästi – kukaan ei ole oikeasti kieltämässä lakkoja

Helsingin Senaatintorilla pidetään SAK:n ja STTK:n suurmielenosoitus, jossa vastustetaan hallituksen työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia. Samaan aikaan poliittiset lakot ovat pysäyttäneet Suomea.

Mielenosoitukset kuuluvat demokratiaan, mutta vastustetaanko Senaatintorilla nyt jotain sellaista, mitä todellisuudessa kukaan ei ole edes esittänyt?

Yle kertoi torstaina aamulla, kuinka kymmenet bussit ovat kuljettaneet mielenosoittajia maakunnista pääkaupunkiin. Useat olivat huolissaan lakko-oikeudestaan, jos hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus toteutuu.

– Minulle kaikkein tärkein asia on lakko-oikeus. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia, joissa suojellaan lakko-oikeutta. Hallitus tulee rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia, jos nämä toteutuvat. Se on tärkeää, koska se on yksi ihmisoikeuksista, totesi Ylelle mielenosoitukseen matkalla ollut valuri.

Ihmisoikeudet? Kansainväliset sopimukset? Mistä kumpuaa huoli, että hallitus olisi viemässä työntekijöiltä oikeuden lakkoilla tai rajoittaisi sitä dramaattisesti? Vastaus on, että Hakaniemestä. Ay-liike on syksyn ja talven aikana pelotellut jäsenensä pois tolaltaan. Pelolla ja kiukulla saa varmasti tuhansia ihmisiä Senaatintorille.

Propagandaoperaatio on ollut taidokas. Suoranaisiin valheisiin ay-liike ei ole joutunut turvautumaan, koska Hakaniemessä osataan synkkien mielikuvien maalaus.

SAK on julkaissut viime kuukausina lukuisia blogeja ja kirjoituksia, joissa ovelasti hallituksen esityksen vihjaillaan olevan ristiriidassa Suomen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kanssa. Hallituksen epäillään myös kyseenalaistavan YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestö ILO:n periaatteet, joihin Suomi on sitoutunut.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt jopa flirttailua salaliittoteorioilla.

– Hallitus aikoo rajoittaa lakko-oikeutta, mikä kaventaa työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa omia oikeuksiaan. Ei liene sattumaa, että hallitus ajaa ensin läpi lakko-oikeuden rajaukset ja vasta sitten muut työelämän heikennykset, SAK on kirjoittanut viestipalvelu X:ssä.

– Poliittisen työtaisteluoikeuden rajoittaminen kaventaa sanan- ja mielipiteen vapautta. Työntekijöiden perusoikeuksiin ei saa puuttua, viestin kuvassa todetaan.

Onko hallitus sitten viemässä työntekijöiltä lakko-oikeuden? Ei ole.

– Hallitus ei ole viemässä työntekijöiltä työtaisteluoikeutta, joka on kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen oikeuskäytännössä turvattu. Sen sijaan hallitus aikoo määritellä pelisäännöt niin sanotuille ”poliittisille lakoille”, jotka eivät ole varsinaisia lakkoja lainkaan. Ne ovat työajalla työnantajan piikkiin toteutettuja mielenosoituksia, Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan johtaja Emilia Kullas on oikonut blogissaan ay-liikkeen väitteitä.

Työntekijä saa siis lakkoilla jatkossakin. Myös poliittiset lakot on sallittu, mutta niiden enimmäiskestoksi hallitus esittää 24 tuntia.

Suomi on tällä hetkellä kansainvälinen poikkeus, koska poliittisia lakkoja ei ole lainkaan rajoitettu. Muissa Pohjoismaissa poliittisille lakoille on säädetty enimmäiskesto, jota nyt hallitus esittää Suomeenkin. Useissa Euroopan maissa poliittiset lakot on kielletty kokonaan.

Poliittisia lakkoja rajoitetaan Suomessa jatkossakin muuta Eurooppaa kevyemmin. Tästä syystä elinkeinoelämä on moittinut hallituksen esitystä jopa liian lepsuksi.

– Poliittisten työtaisteluiden enimmäiskeston rajaaminen 24 tuntiin jää hallitukselta vajaaksi esitykseksi. Enimmäiskeston tulisi olla selvästi lyhyempi, korkeintaan muutaman tunnin pituinen. Hallitusta vastaan lakkoilusta ei saisi aiheutua merkittävää haittaa työnantajalle, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomen pitäisi ottaa mallia muista Pohjoismaista, joissa poliittisia lakkoja on rajoitettu hallituksen esitystä tehokkaammin.

Tässä tulehtuneessa tilanteessa EK:n ehkä kannattaa panna jäitä hattuun. Samalla Hakaniemessä on peiliin katsomisen paikka: kansalaisten röyhkeä sumutus ja harhautus ei ole kunniallinen lakkoase ay-liikkeelle.

Aika monella on mennyt lakkokiimassa ohi, että hallitus ei ole kieltämässä poliittisia lakkoja kokonaan, vaan ainoastaan rajaamassa ne 24 tuntiin. Tämänkin muutoksen myötä poliittisten lakkojen sääntely olisi Euroopan väljimmästä päästä! pic.twitter.com/aJcM880Eun — Sakari Rokkanen (@sakarirokkanen) February 1, 2024