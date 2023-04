Eikö Venäjä muka sanonut olevansa Kiovassa kolmessa vuorokaudessa?

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko on koostanut jutun alla olevan videon Venäjän propagandistien sodan aikana muuttuneista puheista.

Hyökkäyksen alussa Venäjän medioissa puhuttiin, että Venäjä voisi kaataa sotatoimilla Kiovan kolmessa päivässä. Näin ei kuitenkaan käynyt, joten asiaa selitellään nyt Venäjän television ohjelmissa.

Gerashenkon Twitterissä jakaman videon alussa propagandisti väittää, että kukaan ei ole ikinä puhunut, että Venäjä valloittaisi Kiovan kolmessa päivässä.

– Emme ole ikinä sanoneet mitään sellaista, hän väittää.

Tämä ei pidä paikkaansa. Gerashenko on editoinut videon loppuun pätkiä Venäjän televisiosta.

– Tämä sota kestää enintään 3–4 päivää, sanoo videolla Valko-Venäjää johtava Aljaksandr Lukashenka.

Tämän jälkeen videolla esiintyy Venäjän television tunnettuja propagandisteja väittämässä samaa.

– On ymmärretty, että kuumassa sodassa kukistaisimme Ukrainan kahdessa päivässä. Mitä siellä on edes kukistettavaa? Jeesus, kyse on Ukrainasta!, julistaa Venäjän valtiollisen RT-uutiskanavan päätoimittaja Margarita Simonyan.

Russian propagandists complain about global misinformation regarding Russia. They say they never threatened to take Kyiv in three days.

I’ve made a compilation of several things they did say about capturing Kyiv/Ukraine. pic.twitter.com/4zWsc5fPVU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 20, 2023