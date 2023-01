”Ei yleensä suositella sodassa” – Venäjä hyökkää nyt siellä, missä puolustus on vahvin

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan avaa Venäjän ja Ukrainan strategisia tavoitteita Itä-Ukrainan taisteluissa.

– Molemmissa hyökkäyksissä on ollut asema- ja kaupunkisotaa, tykistötaisteluja, erittäin lyhyen kantaman taisteluja jalkaväen ja panssarivaunujen välillä sekä pitkän kantaman iskuja huolto- ja esikuntapaikkoihin. Mutta eroja on, Ryan toteaa Twitterissä.

Kenraalimajurin mukaan Venäjä on nyt keskittynyt valtaamaan kaupunkeja, kuten Bahmut ja Soledar, joiden hallussa pitämisellä on vain rajallinen strateginen hyöty. Mick Ryanin mukaan venäläisten kärsimät tappiot ovat massiivisia suhteessa saavutettuihin voittoihin.

Ukraina pyrkii puolestaan valtaamaan Kreminnan alueen tärkeän liikenteen solmukohdan, jonka menettäminen heikentäisi Venäjän huoltoreittejä Luhanskiin ja Donetskiin. Onnistuminen voisi pakottaa Venäjän sijoittamaan hyökkäykseen tarkoitetut uudet joukot alueiden puolustamiseen.

– Tähän erilaiseen operatiiviseen ajatteluun liittyy sekin, että venäläiset ovat valinneet hyökätä alueelle, jolla ukrainalaiset ovat vahvimpia. Donbasissa Ukrainalla on ollut kahdeksan vuotta aikaa valmistella useita vahvistavia puolustuslinjoja.

– Hyökkäämistä niille alueille, joilla vihollinen on vahvin ja parhaiten valmistautunut, ei yleensä suositella sodassa, Ryan toteaa.

Toinen merkittävä ero Venäjän ja Ukrainan hyökkäysten välillä on se, millaisia joukkoja maat käyttävät taisteluissa. Ukrainan asevoimat koostuu pääosin ammattisotilaista, joita täydentää “tasainen vapaaehtoisten virta”.

– Venäjä puolestaan on joutunut turvautumaan palkkasoturien – monet heistä ovat armahdettuja vankeja, joita konekiväärimiehet kannustavat etenemään – käyttöön tärkeimmässä operaatiossa Ukrainassa.

Mick Ryanin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on kova poliittinen tarve saada aikaan tuloksia, joita julistaa voitoksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voi pysyä kärsivällisenä niin kauan kuin länsimaiden tuki jatkuu.

– Ja vaikka molemmat taistelut voivat olla tärkeitä kummallekin osapuolelle tällä hetkellä, ne voivat haalistua merkityksettömiksi, kun otetaan huomioon vuonna 2023 käynnistettävät uudet hyökkäykset.

– Ja tässä piilee vaara. Kummallakaan osapuolella ei ole varaa sitoutua liikaa näihin taisteluihin. Heidän on käytettävä voimavaransa sotilaallisiin operaatioihin idässä ja etelässä vuonna 2023. Edessä on monia verisiä ja kalliita kuukausia, Ryan ennustaa.

