Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Ei väistänyt jalankulkijaa suojatiellä – päiväsakkoja ja kortti hyllylle

  • Julkaistu 07.08.2025 | 19:14
  • Päivitetty 07.08.2025 | 19:14
  • Liikenne
Tilanne tallentui poliisin kameraan.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ja ylikomisario Dennis Pasterstein antaa viestipalvelu X:ssä vakavan muistutuksen autoilijoille.

– Tänään alkoi monella lapsella ja nuorella koulu. Kuljettajat – suojatie on suojatie!

Päivityksen ohella hän jakoi poliisin ajokameraan tallentuneen videon tapauksesta, jossa autoilija ei väistänyt suojatiellä olevaa jalankulkijaa. Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

– Raportti kentältä: Ajoi suojatielle, vaikka jalankulkija aloittanut kadun ylityksen ja joutui hidastamaan. Vakavasta piittaamattomuudesta 25 päiväsakkoa ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa.

Tallenteella näkyy, kuinka jo suojatielle astunut jalankulkija joutui pysähtymään väistääkseen autoa.

