Ei väistänyt jalankulkijaa suojatiellä – päiväsakkoja ja kortti hyllylle

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ja ylikomisario Dennis Pasterstein antaa viestipalvelu X:ssä vakavan muistutuksen autoilijoille.
– Tänään alkoi monella lapsella ja nuorella koulu. Kuljettajat – suojatie on suojatie!
Päivityksen ohella hän jakoi poliisin ajokameraan tallentuneen videon tapauksesta, jossa autoilija ei väistänyt suojatiellä olevaa jalankulkijaa. Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.
– Raportti kentältä: Ajoi suojatielle, vaikka jalankulkija aloittanut kadun ylityksen ja joutui hidastamaan. Vakavasta piittaamattomuudesta 25 päiväsakkoa ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa.
Tallenteella näkyy, kuinka jo suojatielle astunut jalankulkija joutui pysähtymään väistääkseen autoa.
Tänään alkoi monella lapsella ja nuorella koulu. Kuljettajat – suojatie on suojatie!
Raportti kentältä: Ajoi suojatielle vaikka jalankulkija aloittanut kadun ylityksen ja joutui hidastamaan. Vakavasta piittaamattomuudesta 25 päiväsakkoa ja kortti hyllylle. #Helsinki #koulutie pic.twitter.com/OBaVTTPeJd
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) August 7, 2025