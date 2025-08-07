Ei väistänyt jalankulkijaa suojatiellä – päiväsakkoja ja kortti hyllylle

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ja ylikomisario Dennis Pasterstein antaa viestipalvelu X:ssä vakavan muistutuksen autoilijoille.

– Tänään alkoi monella lapsella ja nuorella koulu. Kuljettajat – suojatie on suojatie!

Päivityksen ohella hän jakoi poliisin ajokameraan tallentuneen videon tapauksesta, jossa autoilija ei väistänyt suojatiellä olevaa jalankulkijaa. Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

– Raportti kentältä: Ajoi suojatielle, vaikka jalankulkija aloittanut kadun ylityksen ja joutui hidastamaan. Vakavasta piittaamattomuudesta 25 päiväsakkoa ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa.

Tallenteella näkyy, kuinka jo suojatielle astunut jalankulkija joutui pysähtymään väistääkseen autoa.