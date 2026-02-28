”Ei Suomea voi näin johtaa” – kokoomusedustaja ihmettelee SDP:n ulostuloja velkajarrusovusta

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin ulostuloa vain päiviä lähes kaikkien eduskuntapuolueiden löytämän velkajarrusovun jälkeen. Razmyar ehdotti Helsingin Sanomissa perjantaina, ettei kasvutoimien vaikutusarvioiden tekemistä pidä jättää vain valtiovarainministeriölle.
Razmyar oli yksi SDP:n edustajista parlamentaarisessa velkajarrutyöryhmässä.
– SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar kertoi eilen, että SDP sopeuttaisi ensi kaudella julkista taloutta veronkorotuksin ja kasvutoimilla. Toimien ei tarvitsisi perustua valtiovarainministeriön laskelmiin, vaan pohjaksi kelpaisi vaikkapa SDP:n omat laskelmat, Partanen arvostelee Facebookissa lauantaina.
– Istuin itse velkajarrutyöryhmässä kuten varapuheenjohtaja Razmyar. Kaksi päivää velkajarrusovun jälkeen toinen Sdp:n pääneuvottelijoista käytännössä siis irtautui siitä mihin oli sitoutunut. Linja horjuu siis vain kaksi päivää tehdyn sopimuksen jälkeen!
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi taas valtiovarainministeriön olevan ”yksiselitteisesti” velkajarrusovun myötä taho, joka tekee kasvutoimien vaikutusarviot.
Kokoomuksen Partanen hämmästelee SDP:n johtohahmojen toisistaan poikkeavia ulostuloja.
– Siis mitä ihmettä? Miten gallup-johtajapuolueen eväät voi olla näin levällään? Ei Suomea voi näin johtaa.