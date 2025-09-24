”Ei kovin tyylikästä” – keskustan ryhmäjohtaja teilaa Palestiina-välikysymyksen

Keskustan mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ”ei pitäisi olla oppositiopolitiikan väline”. Näin ryhmäjohtaja Antti Kurvinen perustelee, miksi keskusta ei ole mukana ensi viikolla eduskuntaan tulevassa Palestiina-välikysymyksessä.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät viime viikolla välikysymyksen ”hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa”.

– Ja minusta ei ole – ja tämä on henkilökohtainen mielipiteeni – kovin kunniakasta, miten SDP, vasemmistoliitto ja vihreät pyrkivät tässä tilanteessa toimimaan. Tilanteessa, jossa Venäjä testaa Nato-maita ja Naton yhteistä rintamaa. Jos ajatellaan, miten vaarallinen ja vaikea tämä ulkopoliittinen tilanne on, minusta ei ole kovin tyylikästä eikä viisasta, että oppositiopolitiikan välineeksi otetaan ulkopolitiikka, Kurvinen kommentoi asiaa Verkkouutisille eduskunnassa.

Keskustan Kurvinen korostaa, ettei tämä tarkoita sitä, etteikö hallituksen toimintakyvyssä olisi ongelmia. Oppositioryhmäjohtajan sanoin niin hallituksen sisä- kuin ulkopolitiikkakin ovat tällä hetkellä ”rempallaan”. Gaza-kannat ovat olleet ”kummallisia” ja perustuslaillinen ”jumi” on olemassa liittyen siihen, miten tasavallan presidentti on ilmoittanut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan, mutta hallitus on ollut kyvytön asiaa ratkaisemaan.

– Keskusta tulee esittämään oman epäluottamuslauseensa hallitukselle Gazasta ensi viikolla.

Kurvinen toistaa, ettei keskustan mielestä ole kuitenkaan ”kovin tyylikästä” ottaa ulkopolitiikkaa oppositiopolitiikan välineeksi nykyisessä turvallisuuspolitiikan tilanteessa viitaten ratkaisuun tehdä aiheesta välikysymys.

Onko tässä siis keskustan mielestä kyse vain oppositiopolitiikasta?

– Asiahan on vakava… keskusta vaatii tulitaukoa, panttivankien vapauttamista ja siviilien suojelemista Gazassa välittömästi. Gazan tilanne on hirvittävä ja suurimpia kansainvälisiä tragedioita. Mutta onko välikysymys oikea tapa ratkoa tätä nyt? Siitä olemme eri mieltä, eli se ei ole tyylikästä eikä paikallaan.

Mikä on keskustan oma kanta siihen, pitäisikö Palestiina tunnustaa nyt?

– Meidän mielestämme tiettyjen ehtojen täytyy täyttyä, sen jälkeen Suomi voi tunnustaa Palestiinan. Keskusta kannattaa kahden valtion mallia ja palestiinalaisilla tulee olla oikeus omaan, itsenäiseen valtioon, mutta Hamas täytyy saada ulos sieltä, Hamasin on lopetettava Gazan hallinta, panttivangit pitää saada vapaaksi ja myöskin aktiiviset sotatoimet tulisi keskeyttää, Kurvinen luettelee.

Keskusta on tasapainoillut Palestiina-kantansa kanssa. Puolue ei vastannut Ylen heinäkuussa tekemään kyselyyn asiasta. Sittemmin elokuussa puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjasi keskustan olevan valmis tunnustamiseen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.