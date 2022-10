“Ei edes leipäpalaa” – tällaista on hyökkääjän reserviläisten koulutus

Liikekannallepanon seurauksena mobilisoidut venäläiset reserviläiset ja heidän läheisensä kertovat kamalista olosuhteista mobilisointikeskuksissa ja harjoitusleireillä.

Vapaiden toimittajien perustaman Verstka-median uutisoimissa kertomuksissa toistuvat samat asiat liittyen sotilaiden majoitukseen: ei lämmitystä, ei ruokaa, ei makuupusseja, ei kuumaa vettä, ei vessoja, ei koulutusta, kylmiä telttoja ja lutikoiden saastuttamia patjoja.

Tšeljabinskista kotoisin olevan Semjon-nimisen miehen perhe käytti noin 650 euroa varustaakseen hänet sotaa varten.

Semjon ja muut miehet samalta alueelta lähetettiin Jekaterinburgin lähellä sijaitsevaan koulutuskeskukseen. Hän sanoo järkyttyneensä, kun tarjolla ei ollut tarpeeksi sänkyjä eikä ruokaa ollenkaan. Hän kertoi perheelleen, että mobilisoiduilla miehillä oli vain mukanaan tuomansa ruoka.

Ne, joilla oli enemmän ruokaa, jakoivat annoksensa nälkäisten kanssa.

– Kahteen päivään ei annettu kuiva-annoksia, ei edes leipäpalaa. Siinä ei ole mitään järkeä, Semyon sanoi.

Heidät vietiin myöhemmin Rostovin alueelle, mutta sielläkään ei ollut tarjolla ruokaa.

Miehille kerrottiin, etteivät he saa koulutusta ja heidät lähetetään suoraan Itä-Ukrainan Luhanskiin. Semjonin mukaan kunnollisia ja toimivia taisteluvarusteita ei jaettu.

Eräs sotilas sanoo joutuneensa toiselle leirille Popovkan kylään Saratovin alueella. Ensimmäisenä päivänä kaikki mobilisoidut reserviläiset pantiin seisomaan paraatikentällä kaatosateessa useiden tuntien ajaksi komentajien pohtiessa, mitä heidän kanssaan tehdään.

Märät sotilaat ohjattiin kasarmeihin, mutta rakennuksissa ei ollut kamiinoita, joten miehet eivät voineet kuivata vaatteitaan ja kävelivät ympäriinsä märissä vaatteissa. Sotilaan mukaan kasarmeilta puuttuivat suihkut, kuumaa vettä ei ollut eivätkä vessat toimineet. He eivät myöskään saanet makuupusseja ja nukkuivat lutikoiden saastuttamilla patjoilla.

Toisella Tatarstanissa sijaitsevalla leirillä miehet kertovat majoittuvansa ulkona suurissa sotilasteltoissa ilman makuupusseja ja makuualustoja. He lämmittävät pientä kamiinaa ja nukkuvat päällysvaatteissa puulattialla.

Sosiaalisessa mediassa kiertävillä videoilla kerrotaan, että mobilisointikeskuksiin lähetetyille sotilaille ei anneta juuri mitään, joten he joutuvat varastamaan muun muassa varusteita, univormuja ja muona-annoksia selvitäkseen.

Asepalvelukseen määrättyjen miesten mukaan osa sotilaista saa vähän koulutusta, toiset eivät saa ollenkaan. Esimerkiksi Semjon Tšeljabinskista lähetettiin välittömästi Ukrainan rintamalle Luhanskiin ilman minkäänlaista koulutusta.

Baškortostanista saapuneelle ryhmälle annettiin rynnäkkökiväärit, mutta heitä ei opetettu käyttämään niitä.

– Kukaan ei selitä heille mitään, erään sotilaan vaimo sanoo.

1/ What's life like for newly-mobilised Russian troops in their barracks and temporary accomodation? Terrible, from all accounts, with no heating, no food, no sleeping bags, no hot water, no toilets, freezing tents, bedbug-infested mattresses and no training. 🧵 follows. pic.twitter.com/7KCOmWHsHQ

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 14, 2022