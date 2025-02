Ehdotus ydinjätteen tuontikiellon poistamisesta: 450 miljardin euron toimiala Suomelle

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ehdottaa ydinjätteen tuonti- ja vientikiellon poistoa lainsäädännöstä. Sammallahti muistuttaa ydinjätteiden loppusijoittamisen olevan satojen miljardien eurojen suuruinen markkina.

– Ydinjätteiden loppusijoittaminen on ~450 MRD€ toimiala, johon vain Suomessa on valmiit teknologiat ja turvallisuuskulttuuri. Suomi voi olla tämän neitseellisen toimialan suurvalta, jos ydinenergialaista poistetaan jätteiden tuontikielto, Sammallahti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kokoomusedustaja avaa aloitetta Iltalehden haastattelussa.

– Tällä mahdollistetaan loppusijoitusliiketoiminta täällä Suomessa, eli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen kaupallistaminen ja kaupallinen toiminta, Sammallahti sanoo IL:lle.

Hän toivoo, että lakimuutos houkuttelisi Suomeen yksityisiä investointeja ulkomailta, joiden seurauksena Suomeen rakennettaisiin lisää ydinjätteen loppusijoituspaikkoja. Ulkomaiset ydinjäteyhtiöt tai valtiot voisivat tuoda ydinjätettä Suomeen säilöttäväksi.

Tällä hetkellä Suomen ydinenergialaki ei salli ydinjätteen tuontia ja vientiä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan ydinenergialain muutoksia. Sammallahti toivoo, että ydinjätteen tuonti- ja vientikiellon poisto tulee mukaan uudistukseen.

– Tämä on käytännössä täysin korkkaamaton liiketoimintasektori ja Suomi on ainoa maa, jossa on tällä tavalla kehitetty loppusijoituksen teknologiaa ja osaamista, Sammallahti toteaa IL:lle.