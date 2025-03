Ehdokkaan viesti torilta: Tärkeintä, että nuoret äänestävät

– Siis tämähän ei ollut ollenkaan suunniteltu juttu, mutta kun Ylivieskan Kokoomuksen johdosta Mikko (Korkeakoski) nosti esiin, että mikset lähtisi itse ehdolle, niin sitten ajattelin, että miksipä ei, kertoo Kristi Hint.

Emme ole nyt Ylivieskassa, vaan Helsingin Narinkkatorilla, jonne on ilmestynyt puolueiden telttoja ja vaalikojuja. Hint on pääkaupungissa tapaamassa tytärtään, joka aikoo äidin iloksi äänestää. Mikä puolue tai ketä, sillä ei ole äidin mielestä väliä. Tärkeintä on, että nuoret jaksavat innostua politiikasta. Luottavat suomalaiseen demokratiaan.

– Ei tarvitse äänestää kokoomusta, kunhan äänestää, Hint kiteyttää ja kertoo arvostavansa korkealle suomalaista demokratiaa. Hän on itse syntynyt Neuvosto-Virossa ja muutti vuonna 1991 äitinsä ja pikkuveljensä kanssa Suomeen. Ja on nykyisin Suomen kansalainen.

Kristi Hint on ollut mukana kokoomuksen toiminnassa jo vuosia. Hän on ollut mukana myös erilaisissa kampanjoissa, kuten kokoomuspoliitikko Sari Sarkomaan sekä tekemässä Sauli Niinistöstä toista kertaa presidenttiä.

Nyt hän on itse kuitenkin ensimmäistä kertaa ehdolla. Ja silminnähden innostunut kokemuksesta ja mahdollisuudesta päästä itsekin vaikuttamaan asioihin.

Verkkouutiset on jalkautunut Narinkkatorille jututtamaan kunta- ja aluevaaleihin liittyen uusia ehdokkaita. Kuntaliiton analyysin mukaan kuntavaaleihin 2025 osallistuvista ehdokkaista lähes 80 prosenttia on sellaisia, jotka eivät istu tällä hetkellä kuntien tai kaupunkien valtuustoissa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Aiempaa valtuustokokemusta ei ole myöskään vihreiden listalta Helsingin kaupunginvaltuustoon pyrkivällä Ester Dufvalla. Hän puhuu mikrofoniin vihreiden teltan edustalla:

– Ja miks meidän sitten kannattaa tukea mikroyrittäjiä? hän kysyy ja vastaa itse. Yritykset tuovat ympärilleen elämää, talouskasvua ja työpaikkoja. Lisäksi erityisesti yksinyrittäjät toimivat usein aloilla, joilla työpaikkoja ”ei yksinkertaisesti ole olemassa”.

Kun Dufva on lopettanut puheensa, seuraava vihreä ehdokas tarttuu mikrofoniin. Vihreille ennakoidaan tulevissa vaaleissa rajua pudotusta Helsingissä. Verkkouutiset kysyy Dufvalta, uskooko hän, että tämä olisi käännettävissä ja miten. Hän sanoo luottavansa perinteiseen jalkatyöhön ja ihmisten tapaamiseen:

– Vihreitä on näkynyt kaduilla tosi paljon, tietysti vähän puolueellisella silmällä katson sitä, mutta itse olen nähnyt vihreiden edustajia enemmän kuin muiden puolueiden edustajia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Aiempaa valtuustokokemusta ei ole myöskään perussuomalaisten Niina Muurikalla, joka tosin aurinkolaiseissaan ja tummassa tukassaan muistuttaa erehdyttävästi ensin valtuustokonkari Teija Makkosta, jonka kyltin vieressä hän seisoo.

Lähestyvissä kuntavaaleissa on reilut 5 000 ehdokasta vähemmän verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Kuntaliiton analyysin mukaan pahiten ehdokaskato on koetellut perussuomalaisia, kun taas pienin pudotus on kokoomuksella.

Naisia on näissä kuntavaaleissa ehdolla ennätysmäärä. Naisten osuus on noussut kaikissa puolueissa, suhteellisesti eniten kuitenkin vasemmistoliiton, SDP:n ja perussuomalaisten ehdokkaissa.

– Toki vien itse tätä positiivista naisenergiaa eteenpäin, mutta hyvä ehdokas voi olla, oli hän sitten mies tai nainen, korostaa Muurikka.

Kaikkiaan tulevissa kuntavaaleissa on 29 950 ehdokasta ja aluevaaleissa 10 097.

Keskusta menestyy pienissä kunnissa, mutta isot kaupungit ja etenkin pääkaupunkiseutu ovat puolueelle vaikea rasti. Helsingin kaupunginvaltuustossa keskustalla on tällä hetkellä vain kaksi paikkaa, mutta puolueen ehdokas Laura Oksala jaksaa viljellä positiivista energiaa jakaessaan puolueen vaalilehteä Narinkkatorilla. Ensimmäistä kertaa ehdolla hänkin.

– Keskustan menestys on nyt nousujohteinen.