Eduskunnassa vaadittiin kaikkia voimaloita käyttöön – ”suomalaisten rahat eivät riitä”

Kansanedustajat puhuivat eduskunnan syyskauden ensimmäisellä kyselytunnilla energiakriisistä ja sähkön hinnan rajusta noususta.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman vaati hallitukselta toimia, joilla sähkön hintaa saadaan painettua alas.

– Suomalaisten rahat eivät riitä, kun omakotitalon lämmityksestä sähköllä joutuu pulittamaan vuodessa 10 000 euroa. Sähkökriisin syy on Venäjän hyökkäyssota sekä toimitusvarman tuotannon laiminlyönti. Kokoomus haluaa, että suomalaisille turvataan sähkön saanti ja kohtuuhinta — kaikki voimalat käyntiin. Kriisiaikana ei ole varaa hyljeksiä mitään tuotantoa, ei turvetta, ei kivihiiltäkään, Vestman puhui.

Kokoomusedustaja kysyi hallitukselta, miksi voimaloita pidetään yhä tässä kriisitilanteessa tehoresevissä.

– Tehoreservi on käyttämätöntä tuotantoa. Se pitää vapauttaa markkinoille, kuten kantaverkkoyhtiö Fingrid esitti. Kun tämä tuotanto käynnistetään, päivähinnat voivat laskea kymmenillä prosenteilla. Vastoin järkeä hallitus kuitenkin linjasi, että voimaloita siirretään reserviin.

Kysymykseen vastannut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että tehoreservin käyttöönotto on viimesijainen keino.

– Itse asiassa me saimme tänä aamuna siitä todistuksen. Meillähän olisi loppunut Fingridin puolella energia, jos ei olisi pystytty ajamaan kahta laitosta ylös tekemään sitä tehtävää, joka niille kuuluu. Eli meillä oli tilanne, jossa Olkiluoto oli poissa ja tuuli oli hyvin alhainen. Me tarvitsimme kahden voimalan reservin tuotanto siihen, että voitiin taata sähköenergian tuotanto. Jos meillä olisi ollut kaikki jo käytössä, silloin olisi menty katkoihin. Eli kyllä me tarvitaan sitä tehoreserviä siellä koko ajan, hän vastasi.

Vestmania vastaus ei tyydyttänyt.

– Nyt se kapasiteetti on poissa markkinoilta, koska te olette varaamassa sitä sinne reserviin. Sähkön hinta on karannut niin käsistä, että se ei vastaa enää edes kalleimman sähköntuotannon kustannuksia. Suomessa pörssihinta on ollut jopa kaksinkertainen kalliin hiilivoiman ja jopa kymmenkertainen tuulivoiman tuotantokustannuksiin nähden. Kun sähköstä on niukkuutta, siitä voi vaatia lähes mitä hyvänsä hintaa. Hinta voi nousta näin tähtitieteelliseksi, hän varoitti.

Kokoomusedustaja mielestä ”suomalaisten rahaa ei saa lapioida enempää sähköyhtiöiden tuloksiin”.

– Tarvitaan tukkumarkkinalle hintakatto, joka laskee kuluttajahintoja. EU:n nykyinen hintakatto nousee hinnan mukaan. Hintakaton pitää olla kiinteä. Valitettavasti komissio ei ole tukenut hintakattoa. Hallituksen pitää nyt osata vaikuttaa EU:ssa, Vestman sanoi.

Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok.) komppasi Vestmania ja kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd.), miten Suomi edistää EU:n tasolla tukkumarkkinoiden hintakattoa, jolla kotitalouksienkin kulut laskisivat.

Pääministeri kertoi, että hallitus pitää asiaa esillä unionissa.

– Kyllä me vaikutamme komission suuntaan, keskustelemme aktiivisesti kollegoiden kanssa, ja myös näinä viime päivinä olen kollegoiden kanssa tästä tilanteesta keskustellut.

Marin kuitenkin arvioi, että kaikilta osin kokonaisuutta ei kuitenkaan vielä saada tällä viikolla valmiiksi EU:n valtiovarainministeriön tai energiaministereiden kokouksessa.

– Me emme missään nimessä luovuta, me teemme tätä aktiivista vaikuttamistyötä, mutta nämä kysymykset ovat niin isoja, nämä ovat niin hankalia, että mitä todennäköisimmin nämä tulevat päämiesten pöytään Eurooppa-neuvoston kokoukseen.