Eduskunnan verkkosivut kaatuneet – selvitystyö käynnissä

Eduskunnan verkkosivut ovat kaatuneet, ja käyttäjä ohjataan verkkopalvelun väliaikaiselle etusivulle. Tilannetta koskeva selvitys- ja korjaustyö on käynnissä, kerrotaan verkkosivuilla. Eduskunnan sivuille on kohdistunut lähivuosina palvelunestohyökkäyksiä, joiden taustalla on väitetty olevan myös venäläinen hakkeriryhmä.

Eduskunnan viestinnästä ei osattu kertoa Verkkouutisille tarkemmin, mistä tällä kertaa on kyse.

Aamupäivästä verkkosivusto saatiin toimimaan osittain, mutta teknisiä ongelmia ilmeni yhä.