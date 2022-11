Edessä raju taistelu – täällä Ukrainan kyvyt nyt mitataan

Monien tahojen mielestä Ukrainan asevoimien pitäisi ylläpitää aloitettaan venäläisiä vastaan Itä-Ukrainan taistelukentillä ja jatkaa samaan aikaan etenemistään Etelä-Ukrainan Hersonin alueelta itään kohti Melitopolia.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling katsoo, että molemmat ponnistukset ovat Ukrainalle vaikeita.

Itä-Ukrainan Donbassissa on käyty vuodesta 2014 lähtien lähinnä asemasotaa. Venäjä-mielisten niin sanottujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen välisestä linjasta on tullut ei-kenenkään-maata, ja Venäjä on yrittänyt saada aikaan alueelle jäätyneen konfliktin.

– Pieniä ukrainalaisia kyliä on tulitettu tykistöllä ja niiden alueita on miinoitettu laajasti. Ennen viime syyskuun puoltaväliä kumpikaan osapuoli ei saavuttanut paljon alueellisia voittoja, Hertling toteaa Twitterissä

Tämän alueen laajentaminen oli Venäjän varhainen ja epäonnistunut operatiivinen tavoite helmikuussa alkaneessa hyökkäyssodassa.

– Vaikka taistelut ovat olleet laajoja viime kuukausina ja Ukraina on saavuttanut merkittäviä voittoja, molemmat osapuolet ovat palanneet asemasotaan ja juoksuhautoihin, Hertling sanoo.

Käytännössä juoksuhauta on laajennettu puolustusasema, joka muodostuu miinoista, kaivautuneista joukoista, ennalta suunnatusta tykistöstä ja avoimesta alueesta, joka ei tarjoa suojaa.

– Sellaista vastaan hyökkääminen on haastavaa. Joukko voi päättää mennä asemiin kaivautuneen vihollisen ohi, yli, ali tai läpi, Hertling selittää.

Yhdysvaltain armeijan koulutuskeskuksissa harjoitellaan läpimurtoja eri aselajien yhteisoperaatioissa. Se tarkoittaa käytännössä kaikkia käytettävissä olevia resursseja – tiedustelua, tukahduttamista, panssarivaunuja, tykistön tarkkuusammuksia, jalkaväkeä, pioneereja ja muuta.

– Minun näkemykseni mukaan eri aselajien yhteisoperaatio läpimurron aikaansaamiseksi on vaikein kuviteltavissa oleva tehtävä, Hertling toteaa.

– Se vaatii laajaa koulutusta, paljon harjoittelua, yhdistettyjä resursseja, joita on vain kehittyneillä asevoimilla sekä mukautuvia ja älykkäitä johtajia.

Hänen mukaansa Ukrainan armeijalla on edessään kova taistelu saadakseen vallattua Donbassin takaisin.

– He tarvitsevat tykistön tarkkuusammuksia, loistavaa johtajuutta ja parempia kykyjä suorittaa eri aselajien yhteisoperaatioita.

– Kovien taisteluiden lisäksi Venäjän joukkojen kuluttaminen vie aikaa. Ukrainalaiset onnistuvat tässä, mutta eivät nopeasti.

Mark Hertlingin mukaan Etelä-Ukrainan Hersonin alueella Ukrainan operaatiot vaativat erilaisen lähestymistavan, jossa käytetään tavanomaisia joukkoja (hyvää tiedustelua, eheää joukkojen liikettä ja tulivoimaa sekä tarkkaa maalitusta), joita alueelliset ja vastarintajoukot tukevat.

– Ja se vaatii Dnepr-joen ylityksen.

– Toisin kuin hyökkääminen asemiin kaivautunutta puolustavaa vihollista vastaan Itä-Ukrainan Donbassissa, tämä taistelu vaatii enemmän joukkojen liikettä, tarkkuusiskuja, erikoisoperaatioita ja kykyä ylittää joki.

Hänen mielestään on tärkeää ymmärtää, kuinka leveä Dnepr-joki on. Lisäksi suurin osa silloista on tuhoutunut.

– Jos juoksuhautoja vastaan hyökkääminen läpimurto-operaatiolla on vaikein tehtävä, joen ylitys ja hyökkäyksen jatkaminen on toiseksi vaikein tehtävä.

– Tähän Ukrainan armeijan pitää kyetä jatkaakseen hyökkäystään itään Melitopolia kohti.

Hertling kuitenkin uskoo Ukrainan menestyvän Naton ja USA:n tuella.

Many suggesting how Ukraine should "keep up the momentum" against the Russians in the NE (Donbas) while continuing to Melitopol (further east from Kherson Oblast).

While certainly desirable, both those efforts will be tough.

Here's why. A brief 🧵 1/18

