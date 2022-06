Edessä hintojen korotuksia – joka neljäs yrittäjä kärsinyt Ukrainan sodasta

Yhä useampi yritys aikoo nostaa hintoja Ukrainan sodan aiheuttaman yleisen epävarmuuden takia. Neljännes yrittäjistä kertoo tilausten vähentyneen sodan aikana.

Tämä ilmenee Suomen Yrittäjien toukokuun Yrittäjägallupista. Kyselyyn vastasi yhteensä yli tuhat suomalaisyritystä.

– Kiihtynyt inflaatio pakottaa nostamaan hintoja. Muuten yritys ei selviä. Silti viidennes (21 %) raportoi myös kannattavuuden heikkenevän, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Vahvimmin sota iskee teollisuus- ja rakennusalan yrityksiin. Teollisuusyrityksistä raaka-aineiden hinnan noususta raportoi 64 prosenttia, kuljetuskustannusten noususta 59 prosenttia ja energian hinnan noususta 54 prosenttia. Rakentamisessa 54 prosenttia yrityksistä raportoi energian ja 61 prosenttia raaka-aineiden hintojen noususta.

Teollisuusyrityksistä 44 prosenttia kertoo, että osien saatavuus on vaikeutunut ja 32 prosenttia raportoi häiriöistä tuotantoketjuissa.

– Ukrainan sota iskee vahvimmin teollisuuteen ja rakentamiseen sekä osaan kaupasta. Koronan koettelemat palvelualat ja pääkaupunkiseudun yritykset ovat kärsineet sodasta vähemmän, Pentikäinen toteaa.

Kaikista yrittäjistä 20 prosenttia raportoi, että kriisillä ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan. Osuus on pienentynyt edellisestä kyselystä.

Harva yritys palkkaa ukrainalaisia työntekijöitä

Harvempi kuin joka kymmenes (7 %) yrityksistä ilmoittaa palkanneensa Ukrainasta sotaa paenneita henkilöitä.

Eniten palkanneita on teollisuudessa (24 %) ja yli kymmenen työllistävissä yrityksissä (21 %). Nuoret yrittäjät palkkaavat myös ahkerasti. 18–39-vuotiaista yrittäjistä 23 prosenttia kertoo palkanneensa ukrainalaisia.

– Joka viides yli kymmenen työllistävää on palkannut ukrainalaisen. Työpaikkoja tarjotaan, jos se on mahdollista. Se on yksi tapa tukea ukrainalaisten taistelua, Pentikäinen sanoo.

Sodan arvioidaan vaikuttavan liiketoimintaan koronaa vähemmän

Tällä hetkellä Ukrainan sodan arvioidaan vaikuttavan vähemmän yritysten liiketoimintaan kuin koronaepidemian. Silti jo 31 prosenttia yrityksistä arvioi, että Ukrainan sota vaikuttaa enemmän.

– Vielä näyttää siltä, että koko yrityskentän kannalta korona vaikutti laajemmin kuin Ukrainan sota. Teollisuudessa ja rakentamisessa sota jättää kuitenkin laajemman jäljen, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 24. toukokuuta – 2. kesäkuuta 2022. Tutkimukseen vastasi 1 022 pk-yrityksen edustajaa. Luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.