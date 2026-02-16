Duuman ex-jäsen: Näin valta voisi vaihtua Kremlissä

Ainoa tapa lopettaa Ukrainan sota on kaataa Vladimir Putinin hallinto, sanoo duuman entinen jäsen Ilja Ponomarjov Dagens Nyheter -lehdelle.

Ponomarjov uskoo, että vallanvaihto on yhä mahdollinen Venäjällä. Putin voitaisiin syrjäyttää niin sanotulla palatsivallankumouksella, mutta sen pitäisi vain olla riittävän houkuttelevaa Venäjän eliiteille.

Ponomarjovin Putin sitoutti jo sodan alussa eliitit hyökkäyssotaan. Tuolloin diktaattori kokosi kaikki korkeat päätöksentekijät käsikirjoitettuun tapaamiseen, jossa kaikkien piti kameroiden edessä osoittaa tukeaan sille, että Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet liitetään Venäjään. Venäjän eliitillä on siis ollut verta käsissään jo sodan alusta lähtien.

Diktaattori on samalla kiristänyt otettaan yhteiskunnasta.

– Nyt Putin lahjoo eliittiä rahalla. Samalla hän uhkaa kansaa pampulla. Toistaiseksi se toimii, Ponomarev toteaa.

Länsi ei ole Ponomarjovin mukaan tehnyt juurikaan mitään sen puolesta, että palatsivallankumous olisi eliiteille houkuttelevaa. Tämä on hänen mukaansa ollut tietoinen päätös.

– (Joe) Biden kielsi sen, koska hän halusi välttää ydinsodan riskin Venäjän kanssa. Ja (Donald) Trump on täysin piittaamaton.

Ponomarjov oli ainoa duumassa, joka äänesti Krimin liittämistä vastaan vuonna 2014. Se johti siihen, että hänen oli pakko lähteä Venäjältä samana vuonna. Sen jälkeen hän on jatkanut taistelua Putinia vastaan Ukrainasta käsin.

– Haluan, että Venäjällä menee hyvin. Minua sattuu, että maa on ajanut itsensä tähän tilanteeseen. Se on täysin meidän oma syymme, hän toteaa DN:lle.