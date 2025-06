Droonit mullistivat sodankäynnin – Jarno Limnéll: Suomen vastattava nopeasti

Ukrainan sota on osoittanut, että droonit eivät ole enää ”tulevaisuuden ase”. Ne muokkaavat sodankäyntiä ja turvallisuusympäristöä jo nyt ja kehitys on hyvin nopeaa, kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) varoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Suomen ja koko Euroopan on kyettävä vastaamaan tähän muutokseen nopeasti ja päättäväisesti, Limnéll painottaa julkaisussaan.

Ukraina rakentaa ja innovoi parhaillaan ”miljoonia drooneja” nopeasti ja edullisesti.

– Ne iskevät tarkasti kalliisiin strategisiin kohteisiin. Suomelle ja lännelle tämä on selvä opetus: tarvitsemme omat skaalautuvat droonikyvykkyydet, emme voi jäädä jälkeen.

Edustaja muistuttaa myös droonien torjunnan tärkeydestä, joka vaatii osaltaan myös vahvistusta.

– Droonien torjunta on nyt pitkälti elektronista sodankäyntiä: häirintää, signaalinestoa, GPS-harhautusta. Länsimaissa on kiireesti vahvistettava tätä osa-aluetta – se on kriittinen sekä asevoimien että siviiliyhteiskunnan suojaamisessa.

Asialla on psykologinen puoli: drooneilla voidaan iskeä arvaamatta ja jatkuvasti, mikä voi kuormittaa henkisesti rintamalla ja yhteiskunnassa.

– Ne murentavat taistelumoraalia, aiheuttavat stressiä ja kuluttavat joukkojen kestävyyttä. Tämä on huomioitava koulutuksessa: sotilaita on valmistettava henkisesti droonien kyllästämään taistelukenttään, Limnéll toteaa.

– Droonit eivät uhkaa vain etulinjaa – myös kriittinen infrastruktuuri on vaarassa. Sähköverkot, tietoliikenne ja logistiikka ovat suojattava drooni-uhkaa vastaan.

Limnéllin mukaan kyseessä on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta tulevina vuosina.

– Droonit ovat tulleet jäädäkseen – ja muuttavat sodankäyntiä ja turvallisuuden pelisääntöjä. Suomen ja koko lännen on oltava valmiita vastaamaan tähän murrokseen – ajoissa, ei jälkikäteen, Limnéll sanoo.