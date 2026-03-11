Droonit iskivät rajusti, 13 Venäjän ajoneuvoa paloi poroksi  

Ukrainan Signum-pataljoonan droonit kurittivat rajusti venäläisten logistiikkaa tuhoamalla 13 UAZ-maastopakettiautoa Itä-Ukrainan Lymanin suunnalla.

Signum-pataljoona kuuluu Ukrainan maavoimien 53. mekanisoituun prikaatiin.

Drooniyksikkö jakoi Telegramissa videomateriaalia, joka näyttää useita iskuja venäläisajoneuvoihin.

– Sanotaan, että 13 on epäonnenluku. Venäläisille se on sitäkin enemmän. Signumin droonien lennättäjät jatkavat kauhun levittämistä (venäläisten keskuudessa) Lymanin suunnalla. He työskentelevät selkeästi ja johdonmukaisesti muuttaen vihollisen kaluston palavaksi metalliksi, Signum kertoo tilillään.

Useiden venäläissotilaiden sanotaan kuolleen iskuissa.

Ukrainan joukot etenivät 10–12 kilometrin syvyyteen kahdessa erillisessä hyökkäyksessä Dnipropetrovskin alueella. Venäjän joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella ja Pokrovskin lähellä Donetskin alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.