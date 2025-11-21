Drooni väisti ohjuksen viime hetkellä, Venäjän helikopteri räjähti tulipalloksi

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukkojen yksikkö tuhosi Venäjän Kamov Ka-27 -helikopterin ja useita arvokkaita tutkajärjestelmiä miehitetyllä Krimin niemimaalla.
Iskut tehtiin räjähdedrooneilla.
– Tarkkoja iskuja kalliisiin venäläisiin kohteisiin ja upea vihollisen Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmän laukaiseman ohjuksen väistö, GUR kertoo Telegram-kanavallaan.
GUR on jakanut sosiaalisessa mediassa videomateriaalia (jutun alla) iskuista.
Videot näyttävät, kuinka droonit iskevät tutkiin ja helikopteriin tuhoten ne yksi toisensa jälkeen.
Videoille tallentui myös läheltä piti -tilanne, kun GUR:n drooni väistää ilmassa viime hetkellä venäläisen ilmatorjuntaohjuksen, joka räjähtää aivan droonin vieressä.
GUR on tehnyt syksyllä Krimin niemimaalla useita iskuja Venäjän lentokenttiä, tutka-asemia ja muuta sotilasinfrastruktuuria vastaan.