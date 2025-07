Drooni iski viime hetkellä – Pohjois-Korean asejärjestelmä räjäytettiin ensi kertaa

Ukrainan kansalliskaartin 1. operatiivinen presidentinprikaati ”Bureviy” tuhosi pohjoiskorealaisen tyyppi 75:n raketinheittimen.

– Tyyppi 75:n raketinheitin oli asettumassa asemiinsa, mutta 1. presidentinprikaatin ”Burevyin” [drooni]pilotit ehtivät ensin. Isku oli nopea ja tulos odotettava: jälleen eräs ”harvinaisuus” tuhottu Kupjanskin suunnalla.

Tyyppi 75 on 107 millimetrin raketinheitin, joka perustuu kiinalaiseen 12-putkiseen Tyyppi 63-raketinheittimeen, joka taas on kopio neuvostoliittolaisesta BM-14:sta. Putket on asetettu pyörälavetille. Alkujaan heitin on suunniteltu kevyeksi ja kustannustehokkaksi rykmentin tason tulenkäyttöön vuoristo-olosuhteissa.

Raketinheittimen kantama on 8,5 kilometriä, mutta nykyaikaisessa sodankäynnissä sitä pidetään vanhentuneena. Prikaati on kommentoinut, ettei ”pohjoiskorealainen eksotiikka” selvinnyt todellisista rintamaolosuhteista.

Pohjoiskorealaisen harvinaisuuden tuhonnut ukrainalaisprikaati on koko nimeltään ”Hetmani Petro Doroshenkon mukaan nimetty 1. operatiivinen presidentinprikaati ”Bureviy””. Ukrainan kansalliskaartin Azov-armeijakuntaan kuuluva yksikkö taistelee rintaman pohjoislohkolla.

Kansalliskaartin hyökkäysprikaatina se on Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen taistellut Kiovan edustalla Hostomelissa ja Moštšunissa sekä Donbasin rintamalla Sjevjerodonetskissa, Lysitshanskissa, Bahmutissa, Nju-Jorkissa ja Bilohorivkassa sekä nyttemmin Kupjanskin suunnalla.

Alkujaan Vyšhorodista kotoisin oleva prikaati on perustettu kansalliskaartin 1. operatiivisena prikaatina heinäkuun lopulla 2014 Ukrainan sisäasiainministeriön 14. erikoisrykmentin (BARS) pohjalta. Prikaati taisteli Venäjän ensimmäisen maahantunkeutumisen aikaan Donbasin sodassa 2014–2015 Ilovaiskissa, Lymanissa ja Kalmiuskessa. Presidentilliseksi prikaati korotettiin elokuussa 2017.

Fighters from Ukraine’s 1st Presidential Brigade of Operational Assignment "Bureviy" have destroyed a North Korean Type 75 MLRS… The first confirmed elimination of this model. The strike was carried out by drone operators just as the launcher was preparing to fire on Ukrainian… pic.twitter.com/Q6R7n6yof5

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2025