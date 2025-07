Droneuhka piinaa Venäjää, 7000 matkustajaa jäi jumiin Pietarissa

Droneuhasta johtuva lentoliikennekaaos on piinannut Pietarin, Moskovan ja muiden isojen kaupunkien lentokenttiä viikonloppuna. Jopa 2500 lentoa peruttiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukraina on tehnyt Venäjällä lukuisia droneiskuja, joiden vuoksi lentoliikenne jouduttiin keskeyttämään.

Venäläinen uutiskanava SHOT on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvamateriaalia (jutun alla) Pietarin Pulkovon lentoasemalta. Väsyneet matkustajat odottavat lentojaan penkeillä ja lattialla.

Sunnuntai-iltana 7 000 matkustajan kerrottiin olevan jumissa Pietarissa. Yli 100 lentoa oli myöhässä ja 30 peruttiin. Lisäksi yli 80 konetta ohjattiin vaihtoehtoisille kentille.

Myös Moskovassa 30 lentoa peruttiin tai ne myöhästyivät sunnuntai-iltana.

🛬What a pity (not): 7,000 passengers still can’t leave St. Petersburg.

The airport chaos has been going on for three days now, people are sleeping on the floor. In Moscow, over 30 flights have also been delayed or cancelled.

The reason? Drone threats.

Currently, more than 100… pic.twitter.com/rpeWtAveIa

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 7, 2025