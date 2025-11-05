Drone iski pelätyn eliittiyksikön päämajaan

Ukrainan sotilastiedustelu (GUR) iski viime viikolla Venäjän asevoimien parhaimmistoon lukeutuvan Rubikon-drooniyksikön päämajaan miehitetyssä Avdijivkan kaupungissa Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Rubikon-yksikkö on erikoistunut miehittämättömien järjestelmien käyttöön.

GUR löysi Rubikon-yksikön päämajan osittain tuhoutuneesta rakennuksesta Venäjän miehittämässä Avdijivkassa.

– Vihollisen Rubikon-yksikkö on erikoistunut miehittämättömien järjestelmien – mukaan lukien taisteluissa käytettävät miehittämättömät ilma-alukset – käyttöön Venäjän kansanmurhaa muistuttavassa sodassa Ukrainaa vastaan. Se on yksi Venäjän miehitysjoukkojen taistelukykyisimmistä rakenteista, johon hyökkääjävaltio sijoittaa merkittäviä resursseja, GUR kertoo Telegramissa.

Selvitettyään Rubikonin rakennuksen tarkan sijainnin GURin lennättäjät ohjasivat 105 kiloista taistelukärkeä kantavan FP-2-droonin suoraan päämajaan.

– Iskun seurauksena Venäjän Rubikon-yksikön upseereita ja miehittämättömien ilma-alusten lennättäjiä kuoli.

Kyseessä ei ole pelkkä yksikkö vaan korkeamman tason rakenne, jolle on keskitetty miehittämättömien laitteiden hankinta ja kehittäminen, uusien taktiikoiden toimeenpano sekä henkilöstön kouluttaminen. Käytössä on nykyään myös meridrooneja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainalaismedioiden haastattelemat sotilaat ovat kertoneet, että Rubikon-yksikön toiminnalla on ollut vaikutusta rintamatilanteeseen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan droonirykmenttiä komentava everstiluutnantti Kyrylo Veres sanoi Ukrainska Pravda -medialle kesällä, että Rubikonin toimijoiden osaaminen on huippuluokkaa. Yksikköä pidetään vaarallisena.

– En kadehdi yksiköitämme niillä alueilla, joilla Rubikon toimii, upseeri sanoi.