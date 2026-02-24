Dramaattinen muutos rintamalla – ”venäläiset katosivat asemistaan”

Venäjän joukkojen toiminta on huomattavasti vähentynyt Huljaipolen ja Ternuvaten välisellä sektorilla Ukrainan Zaporižžjan alueella.

Alueelle sijoitettu ukrainalainen prikaati epäilee tilanteen näennäistä rauhallisuutta ja varautuu siihen, että venäläiset aktivoituvat pian voimakkaasti.

Hyökkääjän sotilaat ovat käytännössä kadonneet joistakin asemistaan. Ilmatiedustelu saattaa havaita vain 1–3 kohdetta päivässä, kertoo 110. mekanisoidun prikaatin viestintäyksikön päällikkö, majuri Ivan Siekach.

– Vielä muutama viikko sitten täällä tapahtui aktiivisia hyökkäyksiä, mutta tilanne on nyt muuttunut dramaattisesti, hän sanoo Telegramissa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vihollinen olisi kokonaan kadonnut.

– Venäjän joukoilla on edelleen mahdollisuus käyttää drooneja, ja he etsivät vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä.

Ukrainan joukot hyödynsivät helmikuun alussa SpaceX-yhtiön asettamia rajoituksia Starlink-satelliittiyhteyksiin ja iskivät viestintäyhteydet menettäneiden venäläisjoukkojen asemiin rintaman eteläosissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainalaisten kerrotaan päässeen etenemään myös erityisesti Dnipropetrovskin alueella.

Ukrainalaismedioiden mukaan kyse ei ole varsinaisesta vastahyökkäyksestä vaan puolustusasemien parantamisesta.