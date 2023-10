”Dramaattinen muutos” – Pohjois-Koreasta virtaa asejunia Venäjälle

Pohjois-Korea on aloittanut amerikkalaislähteiden mukaan tykistökaluston toimitukset Venäjälle. Nimettömänä pysyttelevä viranomaislähde kertoi asiasta CBS Newsille. Toistaiseksi on epäselvää, onko kyse uudesta pidemmän aikavälin toimitusketjusta vai yksittäisistä siirroista. Satelliittikuviin perustuvat arviot näyttäisivät kuitenkin tukevan ensimmäistä vaihtoehtoa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin tapasi pohjoiskorealaisen kollegansa Kim Jong-unin syyskuussa. Kim vannoi tapaamisessa täyttä ja varauksetonta tukea Venäjälle sen ”pyhässä taistelussa”. Ilmaisulla viitattiin mitä ilmeisimmin hyökkäyssotaan Ukrainassa. Venäjä tarvitsee Pohjois-Korealta aseita ja erityisesti tykistönammuksia. Eristäytynyt Pohjois-Korea kaipaa vuorostaan Moskovalta ruokaa, edistyneitä aseita ja ohjuksissa hyödynnettävää avaruusteknologiaa.

Arvostetun CSIS-ajatushautomon julkaiseman selvityksen mukaan Pohjois-Koreasta Venäjälle suuntautuvassa rautatieliikenteessä on tapahtunut suorastaan dramaattinen muutos diktaattorien tapaamisen jälkeen.

CSIS:n satelliittikuva-analyysi paljastaa ennennäkemätöntä liikennettä maiden rajalla sijaitsevalla Tumangangin rautatievarikolla. Viime viikon torstaina otetuissa kuvia näkyy peräti 73 rahtivaunua.

CSIS:n seurannassa ei ole havaittu vastaavaa rautatieliikennettä maiden välillä viimeisen viiden vuoden aikana.

– Kun otetaan huomioon Kimin ja Putinin keskustelussa esillä ollut sotilasyhteistyö, viittaa rautatieliikenteen dramaattinen kasvu todennäköisesti Pohjois-Korean ase- ja ammustoimituksiin Venäjälle, raportissa todetaan.

Asiantuntijat huomauttavat, että vaunut on peitetty tarkasti pressuilla, mikä vaikeuttaa rahdin tunnistamista.

Asekuljetukset Venäjän ja Pohjois-Korean välillä rikkoisivat useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja eri valtioiden Pohjois-Korealle asettamia pakotteita.

