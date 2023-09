Kim Jong-un toivotti ”toveri Vladimir Putinille” onnea pyhään sotaan

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un tapasi venäläiskollegansa Vladimir Putinin Venäjän vierailullaan keskiviikkona. Venäjän on arvioitu toivovan Pohjois-Korealta sotamateriaalitukea hyökkäyssotaan Ukrainassa. Pohjois-Korean ja Venäjän on kerrottu neuvottelevan mahdollisesti ainakin tykistönammusten toimituksista.

Kim Jong-un osoitti maljapuheensa (alla) toveri Vladimir Putinille ja toivotti Venäjälle voittoja tulevaisuudessa.

– Olen vakuuttunut, että Venäjän sankarilliset kansa ja asevoimat ovat saaneet perinnökseen voiton perinteet ja tulevat osoittamaan kunniaansa kahdella rintamalla, sotilaallisessa erikoisoperaatiossa [Kremlin nimitys sodalle Ukrainassa] ja vahvan valtion rakentamisessa, Kim totesi Rossija 24 -kanavalla näytetyssä puheessa.

Hirmuhallitsija jatkoi olevansa varma, että Venäjä tulee saavuttamaan pian suuren voiton ”pyhässä sodassa”, jota se Kimin mukaan käy ”ekspansionistisia haaveita elättelevää ja yksinvaltaista esittävää liittoumaa vastaan”.

Vladimir Putin toivotti omassa puheessaan muun muassa hyvinvointia ja vaurautta molempien maiden kansoille ja toivoi valtioiden välisen yhteistyön vahvistuvan.

At a dinner with Kim Jong-un, Putin proposed a toast to the well-being and prosperity of the peoples of Russia and North Korea and the further strengthening of cooperation. pic.twitter.com/mERS8aHEwW

“I’m convinced the heroic Russian army & people have inherited the traditions of victory & will demonstrate their honor on two fronts, in the Special Military Operation & in building a strong state.”

Sounds like we can expect North Korean artillery shells landing in Ukraine soon pic.twitter.com/vr5izO0wTp

