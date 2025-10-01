Donald Trumpin tulleilla oli yllättävä seuraus, näin se näkyy USA:n yrityksissä

Yhdysvaltalaisten yritysten maksukäytännöt ovat parantuneet presidentti Donald Trumpin vuonna 2025 harjoittaman tullipolitiikan aikana. Asia ilmenee kansainvälisen luottovakuutusyhtiö Atradiuksen tuoreesta maksukäytäntöbarometrista.
Tulosten mukaan yhdysvaltalaisten yritysten taloustilanne näyttää paremmalta kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana eli Joe Bidenin presidenttikauden loppuvaiheessa.
Tänä vuonna yritysten laskuista 52 prosenttia on maksettu ajallaan. Vuonna 2024 vastaava luku oli 46 prosenttia. Myöhässä maksettujen laskujen osuus putosi viisi prosenttiyksikköä: viime vuonna 48 prosenttia laskuista suoritettiin myöhässä, kun taas tänä vuonna lukema oli 43 prosenttia. Luottotappioita kirjattiin tänä vuonna viisi prosenttia, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin viime vuonna.
Kuitenkin vain alle kolmasosa yhdysvaltalaisyritysten edustajista todella kokee maksukäyttäytymisen parantuneen. Loput vastaajista kokee tilanteen pysyneen samana kuin ennen tai huonontuneen. Parannukset maksukäytäntöbarometrin lukemissa saattavatkin johtua esimerkiksi siitä, että 42 prosenttia yrityksistä on alkanut tarjota joustavampia maksuehtoja haastavampaan taloustilanteen vedoten.
– Epävakaa markkina aiheuttaa huolta myös yhdysvaltalaisyrityksissä. Suurimmat epävarmuustekijät ovat tällä hetkellä kasvavat tuotantokustannukset ja lisääntynyt sääntely, jotka johtuvat pitkälti presidentti Donald Trumpin asettamista tulleista. Enemmistö yhdysvaltalaisyrityksistä näkee Trumpin kauppapolitiikan aiheuttavan merkittäviä häiriöitä toimitusketjuihin ja kauppakustannuksiin. USA:ssa kauppaa käyville suomalaisyrityksille riskienhallinnan merkitys korostuu siis entisestään, vaikka maan maksuvalmiuslukemat ovatkin ainakin hetkellisesti parantuneet, analysoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala tiedotteessa.
Mikäli tulleista tulee pysyvä osa Yhdysvaltain uutta protektionismin aikaa, voivat ne aiheuttaa vakavia talousvaikutuksia maailmanlaajuisesti, niin Yhdysvalloille kuin kauppakumppaneille. Merkkejä on jo havaittavissa: esimerkiksi Yhdysvalloissa inflaatio on nyt korkeimmillaan sitten tammikuun 2025 ja työttömyys on kivunnut korkeimmilleen sitten lokakuun 2021.
– Epävarmuuteen on syytä varautua vaikeasti ennakoitavassa markkinassa, vaikka positiivisia signaalejakin olisi havaittavissa. Maailman suurimman talousmahdin, Yhdysvaltojen, tarjoamia mahdollisuuksia ei ole syytä ohittaa pelkän vallitsevan epävarmuuden vuoksi. Juuri nyt on kuitenkin erityisen tärkeää olla tarkkana kumppaniverkostoja rakentaessa, Laitala summaa.