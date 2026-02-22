Donald Trumpin kartanoon pyrkinyt mies ammuttiin

Luvatta presidentti Donald Trumpin omistamaan Mar-a-Lagon kartanoon pyrkinyt mies on ammuttu, kertoo Yhdysvaltain salaisen palvelun viestintäjohtaja Anthony Guglielmi viestipalvelu X:ssä.

Noin 20-vuotias mies yritti tunkeutua kartanoon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Mukanaan hänellä oli haulikolta näyttänyt esine ja bensiinikanisteri.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Guglielmin mukaan mies onnistui pääsemään turvatulle alueelle ennen ampumista. Salaisen palvelun agentit ja Palm Beachin piirikunnan sheriffi tavoittivat ampujan, jota seurasi laukaustenvaihto.

Poliisit ampuivat tunkeutujan kuolettavasti noin kello 1.30 paikallista aikaa (8.30 Suomen aikaa). Agentit ja sheriffi eivät loukkaantuneet ammuskelussa.

Miehen henkilöllisyyttä ei ole toistaiseksi julkistettu, sillä hänen omaisiaan ei ole vielä tavoitettu.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Trump ei ollut välikohtauksen aikaan Mar-a-Lagossa. Lauantai-iltana hän osallistui Washingtonissa järjestettyyn kuvernööri-illalliseen.

– Välikohtausta, mukaan lukien henkilön taustaa, toimintaa, mahdollista motiivia sekä voimankäyttöä tutkivat FBI, salainen palvelu ja Palm Beachin piirikunnan sheriffi, salaisen palvelun tiedotteessa todetaan.

Floridan Palm Beachilla sijaitseva kartano on ollut Trumpin omistuksessa vuodesta 1985 lähtien. Trump on presidenttikausiensa aikana viettänyt runsaasti aikaa 126-huoneisessa palatsissa, jossa sijaitsee myös yksityisklubi.