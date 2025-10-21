Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen laitettu jäihin

Jotkut EU-johtajat lobbaavat sen puolesta, että pääsisivät mukaan presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamiseen, kertoo amerikkalainen Politico-lehti siteeraten nimettömänä pysyvää diplomaattilähdettä.

Eurooppalaiset pelkäävät, että Trump asettuu jälleen tukemaan Putinin näkemystä sodan päättämisestä, ja että hän painostaa Ukrainan presidenttia Volodymyr Zelenskyiä hyväksymään Venäjän ehdot ja luovuttamaan vielä lisää maa-alueita. He ovat huolissaan siitä, että Trumpin kahden tunnin puhelu utinin kanssa teki Yhdysvaltain presidentistä haluttomamman tukemaan Zelenskyiä, jonka Trump tapasi perjantaina Washingtonissa.

Lisäksi EU-johtajat pyrkivät lähteen mukaan varmistamaan, että myös Zelenskyillä on paikka neuvottelupöydässä. Zelenskyi sanoi maanantaina, että on valmis matkustamaan Budapestiin, jos saa kutsun.

Budapestiin suunniteltu presidenttien huippukokous ei välttämättä toteudu kovin nopeasti.

Valkoisesta talosta kerrottiin tänään NBC-kanavalle, että tapaamisen suunnittelu on laitettu toistaiseksi jäihin.

CNN uutisoi aiemmin, että ulkoministerien Marco Rubion ja Sergei Lavrovin eilinen puhelu ei sujunut hyvin, sillä näkemykset sodan loppumisesta olivat kaukana toisistaan. Siksi myös presidenttien tapaamista edeltämään suunniteltu ulkoministerien tapaaminen on lykkääntymässä.

– Emme voi lykätä sellaista, mistä ei ole sovittu, kommentoi ulkoministerien mahdollista tapaamista Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov tiistaiaamuna Venäjän valtiolliselle Tass-uutistoimistolle.

Lavrov kuvaili eilen puhelua antoisaksi, mutta on toisaalta sanonut, ettei Venäjä ole luopunut tavoitteistaan. Kremlin mukaan Trumpin ehdotus rintamalinjojen jäädytyksestä ei käy.

Kreml ei aio suostua tulitaukoon, ennen kuin sodan ”juurisyyt” on ratkaistu, Lavrov on jälleen toistanut Kyiv Postin mukaan.