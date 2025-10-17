Donald Trumpin ex-neuvonantajalle syyte, jopa vuosikymmenten vankeus uhkaa

Yhdysvaltain entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia vastaan on nostettu vakavia rikossyytteitä, kertovat kansainväliset mediat.
Bolton toimi Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana Trumpin ensimmäisellä kaudella vuosina 2018-19. Sittemmin Boltonista on tullut Trumpin äänekäs kriitikko.
Liittovaltion poliisin FBI:n agentit tekivät elokuussa kotietsinnän Boltonin kotona ja toimistossa osana tutkintaa luottamuksellisten tietojen käsittelystä.
26-sivuisen syytteen mukaan Boltonia syytetään Yhdysvaltain kansallista puolustusta koskevien huippusalaisten tietojen laittomasta välittämisestä henkilökohtaisen sähköpostinsa ja muiden viestisovellustensa avulla.
– Nämä asiakirjat paljastivat tiedustelutietoja tulevista hyökkäyksistä, ulkomaisista vastustajista ja ulkopoliittisista suhteista, oikeusasiakirjoissa todetaan.
Bolton antoi lausunnon, jossa hän vakuutti olevansa syytön.
Boltonin asianajaja Abbe Lowell sanoi, että syytteet perustuvat hänen Boltonin 45-vuotisen julkisen uran aikana pitämiin päiväkirjamerkintöihin.
– Kuten monet virkamiehet historian aikana, suurlähettiläs Bolton piti päiväkirjoja – se ei ole rikos, Lowell sanoi lausunnossa.
Jos 76-vuotias Bolton todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa jopa 10 vuoden vankeustuomio jokaisesta syytteestä eli yhteensä vuosikymmenten vankeus. Hänen odotetaan antautuvan viranomaisille perjantaina.