Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
John Bolton toimi presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana vuosina 2018-19. AFP / LEHTIKUVA / SAUL LOEB

Donald Trumpin ex-neuvonantajalle syyte, jopa vuosikymmenten vankeus uhkaa

  • Julkaistu 17.10.2025 | 15:37
  • Päivitetty 17.10.2025 | 15:37
  • Yhdysvallat
John Bolton toimi kansallisen turvallisuuden neuvonantajana 2018-19.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia vastaan on nostettu vakavia rikossyytteitä, kertovat kansainväliset mediat.

Bolton toimi Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana Trumpin ensimmäisellä kaudella vuosina 2018-19. Sittemmin Boltonista on tullut Trumpin äänekäs kriitikko.

Liittovaltion poliisin FBI:n agentit tekivät elokuussa kotietsinnän Boltonin kotona ja toimistossa osana tutkintaa luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

26-sivuisen syytteen mukaan Boltonia syytetään Yhdysvaltain kansallista puolustusta koskevien huippusalaisten tietojen laittomasta välittämisestä henkilökohtaisen sähköpostinsa ja muiden viestisovellustensa avulla.

– Nämä asiakirjat paljastivat tiedustelutietoja tulevista hyökkäyksistä, ulkomaisista vastustajista ja ulkopoliittisista suhteista, oikeusasiakirjoissa todetaan.

Bolton antoi lausunnon, jossa hän vakuutti olevansa syytön.

Boltonin asianajaja Abbe Lowell sanoi, että syytteet perustuvat hänen Boltonin 45-vuotisen julkisen uran aikana pitämiin päiväkirjamerkintöihin.

– Kuten monet virkamiehet historian aikana, suurlähettiläs Bolton piti päiväkirjoja – se ei ole rikos, Lowell sanoi lausunnossa.

Jos 76-vuotias Bolton todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa jopa 10 vuoden vankeustuomio jokaisesta syytteestä eli yhteensä vuosikymmenten vankeus. Hänen odotetaan antautuvan viranomaisille perjantaina.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)