Donald Trumpin ex-neuvonantaja: Vladimir Putin pitää Ukrainaa kapinallisena maakuntana

Kreml näkee Ukrainan kapinallisena maakuntana, joka on alistettava osaksi Suur-Venäjää, arvioi Donald Trumpin ensimmäisellä presidentinkaudella kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toiminut John Bolton Kyiv Independentin kolumnissaan.

Bolton arvelee, että tällä hetkellä Vladimir Putin uskoo olevansa vahvassa asemassa – ja hyvästä syystä. Oppositio on tukahdutettu, ulkomaiset vastustajat siirretty syrjään. Kiirettä ei ole.

– Putinia eivät kompromissit kiinnosta, Bolton tiivistää.

Venäjän presidentin strategia ei ole muuttunut viimeisen neljän vuoden aikana. Lännessä sitä voi olla vaikeaa ymmärtää sen aiheuttaman taloudellisen ja inhimillisen hinnan vuoksi.

Jos tavoitteena on kuitenkin Suur-Venäjä, on strategia täysin ymmärrettävä.

Putin uskoo Boltonin mukaan myös saanensa otteen Trumpista. Ei sen takia, että entisellä KGB:n agentilla olisi hänestä arkaluonteista tietoa, vaan siksi, että hän on onnistunut hyödyntämään Yhdysvaltojen presidentin heikkouksia.

– Putin käyttää häntä onnistuneesti hyödyllisenä idioottina, Bolton sanoo.

Venäjän presidentti inhoaa myös Euroopan valtionpäämiehiä – osin siksi, että hän tietää Trumpin inhoavan heitä myös. Ei ollut vaikeaa saada Trumpia siivoamaan eurooppalaiset pois neuvottelupöydistä.

Samaan aikaan Putin tietää, että sota Ukrainassa koskee muutakin kuin Ukrainaa. Sodassa on myös kysymys koko Naton tulevaisuudesta.

– Trump ei näe kahden- tai monenvälisillä sotilasliitoilla kuten Natolla arvoa, eikä ymmärrä Putinin laajempaa strateigsta tavoitetta, Bolton harmittelee.

Putinille Ukraina onkin sama asia kuin Taiwan Kiinan Xi Jinpingille: Kapinallinen maakunta, joka on alistettava jälleen osaksi suurta ”isänmaata”. Samasta syystä Putin on haluton neuvottelemaan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa: Hän ei ole neuvottelukumppani, vaan kiusankappale, josta on hankkiuduttava eroon.

– Sama pätee jokaiseen potentiaaliseen ukrainalaisjohtajaan, joka uskoo ja on valmis taistelemaan itsenäisyyden puolesta, Bolton toteaa.

Kremlissä uskotaan nyt, että Ukrainan puolustus saattaa murtua jo tulevana keväänä tai kesänä. Samaan aikaan Ukrainan kumppanimaat neuvottelevat keskenään, kuinka suuria myönnytyksiä Venäjälle annettaisiin.

– Tulitauon vaatiminen, jota eurooppalaiset valtionpäämiehet jatkavat, vain vahvistaa Moskovan käsitystä siitä, että sotaväsymys lännessä kasvaa, Bolton varoittaa.

– Putin tietää, että Trump on väsynyt sotaan. Nobelin rauhanpalkintoa ei ole luvassa, jos sota jatkuu. Ennen kaikkea Trump on väsynyt Ukrainaan.

Bolton varoittaakin, että tulitauko voidaan saada aikaan kuluvan vuoden aikana. Se pakottaisi Ukrainan luopumaan viidenneksestä alueistaan ja mahdollistaisi Venäjälle valmistautumisen kolmanteen hyökkäykseen.

Ainoa tapa, jolla tämä voidaan estää on se, että rintamalinja alkaa liikkumaan Putinin kannalta väärään suuntaan.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tämä taas tarkoittaa, että Ukrainan diplomaattinen päätavoite vuonna 2026 on vakuuttaa Trump siitä, että Putin on suurin este Nobelin rauhanpalkinnon voittamiselle, Bolton linjaa.

Eurooppalaiset olisi taas vakuutettava siitä, että mikä tahansa tulitauko olisi vain ohimenevä kangastus. Koska vahvoja valtionpäämiehiä ei löydy, toivoo Bolton, että Naton pääsihteeristä Mark Ruttesta olisi johtamaan maanosaa Ukrainan tukemiseksi.

Lopuksi Bolton tiivistääkin Rutten vaikean tehtävän: Saada Eurooppa tajuamaan, että jos tavoitteena on turvata Ukrainan itsenäisyys, ei sota ole lähelläkään loppua.