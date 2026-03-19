Donald Trumpin ex-neuvonantaja: Iranin keskeinen kostokeino unohtui

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajana presidentti Donald Trumpin ensimmäisellä kaudella toiminut John Bolton sanoo olevansa edelleen hämmästynyt siitä, että Hormuzinsalmen pitäminen auki ei ollut Trumpille ja hänen tiimilleen prioriteetti sotilasoperaation aluksi.

Boltonin mukaan Yhdysvallat on aivan oikein tuhonnut Iranin vastaiskukykyjä muiden toimien lisäksi.

– Mutta salmen sulkeminen oli myös yksi Iranin kostokeinoista. Ja kuten Trump ja muun muassa hänen energiaministerinsä ovat julkisesti todenneet, he eivät tulleet ajatelleeksi salmen sulkemisen vaikutuksia öljynhintoihin, Bolton päivitteli MS Now -kanavan (ent. MSNBC) ohjelmassa.

Iran-haukkana tunnettu Bolton kertoo, että joka kerta kun hän Trumpin ensimmäisellä kaudella nosti esiin hallinnon vaihdoksen Iranissa, asiaa vastustavien argumentti oli, että ”he sulkevat Hormuzinsalmen”.

Bolton sanoo, että Valkoisen talon olisi pitänyt toimia toisin sekä poliittisesti että sotilaallisesti, mutta tällä hetkellä heillä ei ole vaihtoehtoja.

– En usko, että [Iranin] hallinto haluaa neuvotella ollenkaan. Heille tämä on eksistentiaalinen uhka. He osoittivat maailmalle minkä jo tiesimme, eli että he voivat sulkea salmen. Se saadaan auki vain jatkamalla sitä, mitä sotilaallisesti tälläkin hetkellä jo teemme.

