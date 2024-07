Donald Trumpin ampujan isä: Yritämme nyt vain pitää itsestämme huolta

Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia ampuneen Thomas Matthew Crooksin isä on puhunut toimittajille ensimmäisen kerran salamurhayrityksen jälkeen.

Fox Newsin toimittajat tavoittivat Matthew Brian Crooksin ruokakaupan edustalla. Hän oli niukkasanainen.

– Julkaisemme lausunnon, kun lakimiehemme neuvoo meitä tekemään niin. Siihen asti meillä ei ole kommentoitavaa, mies sanoi lastatessaan ostoksiaan autoon.

– Haluamme vain juuri nyt yrittää pitää itsestämme huolta. Pyydämme, että antakaa meille tilaa, hän jatkoi.

Fox News on kertonut aiemmin, että Thomas Matthew Crooksin vanhemmat soittivat poliisille tunteja ennen ampumista, että he olivat huolissaan heidän kadonneen poikansa hyvinvoinnista.

Ampumisen jälkeen perhe on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n kanssa tapauksen selvittämisessä.

