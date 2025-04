Donald Trumpilta yllättävä Ukraina-uhkaus – Professori: Edessä voi olla pakotteiden purkaminen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon uhkaus Ukraina-neuvotteluista ei välttämättä lopeta pyrkimyksiä Venäjä-suhteiden parantamiseksi, asiantuntija arvioi.

Ulkoministeri Marco Rubio antoi eilen ymmärtää, että Yhdysvallat jättää rauhanneuvottelut jo lähipäivinä, jos etenemistä ei tapahdu. Tämän jälkeen julkisuudessa on pyörinyt väitteitä siitä, että Trumpin hallinto saattaisi olla valmis tunnustamaan Moskovan Ukrainalta vuonna 2014 anastaman ja laittomasti miehittämän Krimin niemimaan osaksi Venäjää.

Britannian arvostetun King’s College Londonin Venäjän politiikan professori Sam Greene sanoo Yhdysvaltain linjauksen neuvotteluista herättävän enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kysymyksistä suurin on hänen mukaansa se, pyrkiikö Donald Trump yhä normalisoimaan Washingtonin ja Moskovan suhteita, vaikka Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ei saataisikaan loppumaan.

Greene kirjoittaa Blueskyssä julkaisemassaan analyysissä, että vaikka keskustelu keskittyykin nyt siihen, tuleeko Yhdysvallat jatkamaan tiedustelutukea tai käynnistämään uusia aselähetyksiä Ukrainaan, on kysymys Venäjä-suhteiden normalisoinnista paljon tärkeämpi.

Sam Greenen näkemys Trumpin hallinnon Ukraina-linjasta on synkkä. Professorin mukaan on ollut selvää jo kuukausien ajan, että, että Trump tavoittelee ”rauhaa” Ukrainassa keinona normalisoida suhteet Venäjään eikä toisin päin. Tämän perusteella Greene arvioi, ettei rauhanneuvotteluista luopuminen tarkoittaisi automaattisesti sitä, että Venäjä-suhteen parantaminen loppuu.

– Jos Valkoinen talon sitoutuminen normalisaation agendaan pysyy, voimme odottaa pakotteiden purkamista, Kiovan tukemisen vähentämistä ja etäisyyden ottamista Euroopan valtioihin, jotka jatkavat Ukrainan tukemista, hän sanoo.

Professori muistuttaa, ettei asia ole kuitenkaan täysin Trumpin käsissä.

– Jos [Vladimir] Putin tekee selväksi, ettei hän normalisoi suhteita Yhdysvaltoihin ilman diiliä Ukrainasta, voi tilanne käydä hankalaksi, Sam Greene sanoo.

– Ja Putin tulee hakemaan diiliä, jos hän ajattelee sen heikentävä lopullisesti Euroopan kykyä tukea Ukrainaa, hän jatkaa.

Euroopan pitäisi siksi pystyä Greenen mukaan tekemään enemmän kuin vain etsiä tapoja tukea Ukrainaa ilman Yhdysvaltoja tai jopa Yhdysvaltojen vastustaessa.

– Euroopalle saattaisi olla eduksi löytää tapoja asettaa Washingtonille omat kustannuksensa siitä, että se hylkää [neuvottelut].

Washington’s threat to walk away from talks on Russia/Ukraine (typically) raises more questions than it answers. Chief among them: Will Trump still pursue normalization with Russia even absent an end to the war?/1www.reuters.com/world/us-rea…

— Sam Greene (@samagreene.bsky.social) 2025-04-18T07:55:59.604Z