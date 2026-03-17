Donald Trumpilta väite Iranin pommittamisesta – ex-presidentit kiistävät

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maanantaina keskustelleensa edeltäjänsä kanssa Iraniin kohdistuneesta iskusta.

Trumpin mukaan entinen presidentti sanoi toivoneensa, että tämä olisi tehnyt samankaltaisen ratkaisun omalla virkakaudellaan. Väitteelle ei ole kuitenkaan löytynyt katetta entisten presidenttien lähipiiristä, NBC kertoo.

George W. Bushin avustajan mukaan Trump ja Bush eivät ole olleet yhteydessä. Bill Clintonin edustaja puolestaan totesi, ettei Trump viitannut Clintoniin. Barack Obaman avustajan mukaan heidän välillään ei ole ollut viimeaikaisia keskusteluja, ja lähde kertoi, ettei kyse ollut myöskään Joe Bidenista.

Valkoisen talon tiedottaja ei kommentoinut asiaa amerikkalaismedialle.

Donald Trump esitti väitteensä kahdesti saman päivän aikana. Ensin hän puhui asiasta Kennedy Centerin hallituksen lounaalla.

– Olen puhunut erään presidentin kanssa, josta pidän. Entinen presidentti sanoi: ”Olisinpa tehnyt sen”, Trump totesi.

Hän toisti väitteensä myöhemmin Valkoisessa talossa ja korosti olevansa yhteydessä joihinkin entisiin presidenteihin.

Kun toimittajat kysyivät, kenestä oli kyse, Trump ei suostunut nimeämään henkilöä. Presidentin mukaan kyse ei ollut George W. Bushista. Hän kieltäytyi vahvistamasta, oliko kyse Bill Clintonista.

Trump perusteli vaikenemistaan poliittisilla syillä ja sanoi, ettei halua saattaa henkilöä vaikeuksiin.