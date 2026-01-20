Donald Trumpilta uusi Grönlanti-uhkaus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ryöpyttää Britanniaa Chagossaarien luovuttamisesta Mauritiukselle. Hän kytkee asian Grönlantiin.

Saarien siirtymisestä sovittiin jo syksyllä 2024. Saarista suurin on Diego Garcia. Siellä sijaitsee Yhdysvaltojen ja Britannian tärkeä yhteinen sotilastukikohta. Tukikohta pysyy kuitenkin Britannian hallinnassa ja käytännössä siis myös Yhdysvaltain käytössä entiseen tapaan vielä vähintään 99 vuotta toukokuussa 2025 tehdyn sopimuksen nojalla.

Vielä tuolloin Trumpin Valkoinen talo piti ratkaisua loistavana. Sopimusta kutsuttiin ulkoministeri Marco Rubion tiedotteessa suorastaan ”historialliseksi” ja Trumpin hallintomaalaili hedelmällistä yhteistyötä saarien käytössä Britannian ja Mauritiuksen kanssa.

Nyt presidentti on kuitenkin täysin eri mieltä.

Donald Trump kirjoittaa omalla Truth Social -somealustallaan, että on suorastaan shokeeraavaa, että Yhdysvaltain liittolainen Britannia aikoo antaa Diego Garcian Mauritiukselle ”ilman mitään syytä”.

– Kiina ja Venäjä ovat epäilemättä huomanneet tämän totaalista heikkoutta edustavan toimen. Kyse on kansainvälisistä valloista, jotka tunnustavat vain VOIMAA, minkä takia minun johtamaani Yhdysvaltoja kunnioitetaan nyt vain vuoden jälkeen enemmän kuin koskaan, Donald Trump kirjoittaa.

Trumpin mukaan saarista luopuminen on ”suurta typeryyttä” ja jälleen eräs pitkästä listasta syitä sille, miksi ”Grönlanti on hankittava”.

– Tanskan ja sen eurooppalaisten liittolaisten on TEHTÄVÄ OIKEA PÄÄTÖS, hän sanoo.