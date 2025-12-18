Donald Trumpilta outo esiintyminen: ”Kuin Joe Biden”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolusti kotimaan politiikkaansa keskiviikkoiltana Valkoisessa talossa pitämässään televisioidussa puheessa.

Noin 20 minuuttia kestäneessä puheessaan Trump sysäsi monien yhdysvaltalaisten kotitalouksien kokemat elinkustannushuolet suoraan edeltäjänsä Joe Bidenin hallinnon syyksi ja vakuutti ratkaisevansa monia presidenttikampanjassaan esille nostamiaan ongelmia muuttoliikkeestä inflaatioon.

– Yksitoista kuukautta sitten perin sotkun ja korjaan sitä. Olemme valmiita talousbuumiin, jollaista maailma ei ole koskaan ennen nähnyt, Trump totesi puheessa Financial Timesin mukaan.

Trumpin puhe herätti myös monenlaisia spekulaatioita. The Telegraph-lehti kirjoitti, että puhe osoittautui pettymykseksi, koska Trump sivusi vain tavanomaisia aiheita. Trump ei maininnut suhteitaan Kiinaan, pyrkimyksiään välittää rauhaa Venäjän ja Ukrainan välille, pattitilannetta Venezuelan kanssa tai Jeffrey Epsteiniin liitettyjä tiedostoja.

Telegraphin mukaan esiintyminen ei ollut perinteistä Trumpia, vaan muistutti enemmän edeltäjänsä Joe Bidenin esitystä, jossa epätyypillisen jäykkä presidentti sekoili sanoissaan ja sekoitti lukuja.

Yksi puheen keskeisistä ilmoituksista oli Yhdysaltain armeijan jäsenille maksettava 1776 dollarin ”soturiosinko”, jonka yhteydessä Trump sekosi luvuissa puhuen ensin ”yli 4000:sta”, sitten ”50000:sta”, kunnes sai sanottua ”1,45 miljoonaa” tarkoittaen joukkoa, joka olisi oikeutettu osinkoon, Telegraph kirjoittaa.

Trump vakuutti puheessa, että ensi vuosi tulee olemaan erilainen, ja että hänen politiikkansa toimii.

– Lasken korkeaa hintatasoa hyvin nopeasti, presidentti sanoi, vaikka vuosittainen kuluttajahintaindeksi nousi syyskuussa 3 prosenttia, joka on samalla tasolla kuin Bidenin jättäessä virkansa.

Trump väitti myös, että hänen politiikkansa alentaisi kotimaisten lääkkeiden hintoja jopa ”600 prosentilla”, ja amerikkalaiset näkisivät talouden elpymisen ”lompakoissaan ja pankkitileillään”.

Trump totesi myös, että hänen laajat tullinsa, jotka ovat ravistelleet maailmantaloutta, johtaisivat valtavaan investointibuumiin.

– Suuri osa tästä menestyksestä on saavutettu tullien avulla, hän väitti.

Presidentti totesi myös nimittävänsä pian uuden keskuspankin pääjohtajan, minkä hän sanoi tuovan helpotusta lainakustannuksiin.

– Ilmoitan pian seuraavan keskuspankin pääjohtajan, joka uskoo merkittävästi alhaisempiin korkoihin, Trump sanoi.

– Asuntolainojen maksut tulevat laskemaan entisestään, hän lisäsi.