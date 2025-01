Donald Trumpilla on murskaava ase Vladimir Putinia vastaan

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump lupasi vaalikampanjansa aikana ratkaista Ukrainan sodan 24 tunnissa.

Hänen lähipiiristään on viime viikkoina viestitty Axios-median mukaan Euroopan suuntaan, että todellisuudessa kyse on joistakin kuukausista. Tulitaukoneuvottelujen odotetaan joka tapauksessa käynnistyvän kevään aikana. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmaissut valmiutensa tähän.

Donald Trumpin arvostelijat ovat väittäneet hänen olevan valmis Ukrainan kannalta haitallisiin kompromisseihin. Trumpin leiristä vakuutettiin jo viime syksynä hänen ottavan kovan linjan Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan ja uhkaavan häntä Ukraina-tuen moninkertaistamisella, jos Putin ei taivu järkevään sopimukseen.

Chatman House -ajatuspajan ekonomisti Tim Ash uskoo, että Yhdysvaltain tulevalla presidentillä on vahva neuvotteluasema suhteessa Kremliin. Hän voi käyttää taloudellista asetta, joka kaatoi Neuvostoliiton, ja joka voisi olla erittäin tuhoisaa Venäjän kannalta.

– Jos pakotteet yhdistäisi Trumpin agendan kanssa, jossa puhutaan öljyntuotannon merkittävästä lisäämisestä ja deregulaatiosta, niin tämä voisi romauttaa öljyn globaalin markkinahinnan. Tämä olisi melko katastrofaalista Venäjän talouden kannalta, Tim Ash sanoo Times Radiolle.

Hän huomauttaa, että Venäjän valtion vientituloista noin 40 prosenttia liittyy energiasektoriin. Siihen puuttumisella olisi merkittävät seuraukset Putinin hallinnon selviytymisen kannalta.

– Trumpilla on paljon pelimerkkejä, joita hän voi käyttää Putinia vastaan. Hän voi lisätä tukea Ukrainalle ja toimittaa heille lisää aseita. Ukrainassa ei ole yhtään amerikkalaissotilasta, ja asetoimituksista olisi itse asiassa hyötyä Yhdysvaltain sotilaallis-teolliselle kompleksille ja maan taloudelle. Trump voi halutessaan lisätä pakotteita massiivisesti, jos hän haluaa, Ash sanoo.

Yleisen mielikuvan vastaisesti Vladimir Putin pelkää sodan pitkittymistä, sillä se sisältää hänen kannaltaan suuria riskejä.

– Vastaan voi tulla tilanne, jossa Putin haluaisi mieluummin ratkaisun sotaan, tai ainakin tulitauon sen sijaan, että hän saisi läpi kaikki tavoitteensa Ukrainassa, ekonomisti sanoo.