Donald Trump: Vladimir Putin petti minut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi torstaina pidetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ”pettänyt hänet”, uutisoi The Kyiv Independent.
Trumpin kommentit tulivat samaan aikaan, kun Ukrainan kansainväliset kumppanit jatkavat pyrkimyksiään saada diplomaattinen ratkaisu sotaan, mukaan lukien pakotteiden lisääminen Kremliä vastaan.
Trump väitti Yhdysvaltojen ratkaisseen seitsemän sotaa, vaikka kuukausi sitten hän väitti saman kuudesta.
– Se, jonka ajattelin olevan helpoin (lopettaa), johtui suhteestani presidentti Putiniin. Mutta hän on pettänyt minut. Hän on todella pettänyt minut, Trump sanoi.
Yhdysvaltain presidentti lisäsi olevansa edelleen toiveikas siitä, että Ukrainan sodasta tulee ”hyviä uutisia”.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump on ilmaissut turhautumisensa Putinin haluttomuuteen tehdä kompromisseja Ukrainan sodan lopettamiseksi.
Silti toisen kautensa alusta lähtien Trump ei ole käyttänyt merkittäviä keinoja, kuten pakotteita, painostaakseen Moskovaa pyrkimään rauhansopimukseen.
Trump sanoi aiemmin asettavansa Moskovalle tiukempia pakotteita, kun eurooppalaiset liittolaiset lopettavat kokonaan venäläisen öljyn ostamisen, joka on yksi sen tärkeimmistä tulonlähteistä.
Trumpin hallinto on myös tiettävästi kehottanut muita G7-maita ottamaan käyttöön 50–100 prosentin tullit Kiinalle ja Intialle – venäläisen öljyn johtaville ostajille – painostaakseen Putinia neuvottelupöytään.
Washington hyväksyi myös syyskuun puolivälissä ensimmäiset Yhdysvaltain aseapupaketit Ukrainalle, joita rahoittavat eurooppalaiset liittolaiset uuden rahoitusjärjestelyn nojalla.