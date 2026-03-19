Iranin sota paisuu – Pentagon pyytää 200 miljardin dollarin lisärahoitusta

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on pyytänyt Valkoista taloa pyytämään kongressilta yli 200 miljardin dollarin lisärahoitusta Iranin sotaa varten, The Washington Post kertoo hallinnon korkea-arvoiseen virkamiehen viitaten.

Iranin sodan kustannukset ovat nousseet nopeasti. Kongressille on kerrottu jo aiemmin suljetussa tiedonannossa, että sodan ensimmäisten kuuden päivän kustannukset ylittivät 11,3 miljardia dollaria. The Guardianin mukaan arvio sisälsi ennen kaikkea ase- ja ammusmenoja, eikä kattanut kaikkia sodan todellisia kustannuksia.

Rahoituspyyntö kohtaa jo nyt vastarintaa. Demokraattisenaattori Richard Blumenthal on arvioinut, että näin suuri lisärahoitus voitaisiin tulkita käytännössä sodan poliittiseksi hyväksymiseksi, mikä heikentäisi sen mahdollisuuksia edetä. Samaan aikaan senaatin republikaanit ovat torjuneet yrityksen rajoittaa presidentti Donald Trumpin valtuuksia jatkaa sotatoimia Irania vastaan.

Kysymys ei ole vain rahasta vaan myös sodan tavoitteista. The Washington Postin tuoreen raportin mukaan Yhdysvaltain tiedustelun arvio on, että Iranin hallinto ei ole murtunut ilmaiskujen seurauksena, vaan vallan ytimessä oleva vallankumouskaarti on pikemminkin vahvistanut asemaansa. Tämä syventää epäilyjä siitä, voiko kallis sotilasoperaatio saavuttaa sille asetetut poliittiset päämäärät.

Mielipideilmasto Yhdysvalloissa näyttää myös vaikealta hallinnolle. The Economistin ja YouGovin tuoreen kyselyn mukaan 56 prosenttia amerikkalaisista paheksuu täysin tai jossain määrin tapaa, jolla presidentti Donald Trump hoitaa Iranin tilannetta, kun taas 36 prosenttia hyväksyy sen täysin tai jokseenkin. Puolueiden välillä tarkasteltuna 92 ​​prosenttia demokraateista paheksuu Trumpin sotilaallisia toimia Iranissa ja 81 prosenttia republikaaneista hyväksyy ne. Useimmat sitoutumattomat, 63 prosenttia, paheksuvat Yhdysvaltojen iskuja.