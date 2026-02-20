Donald Trump valmis rajoitettuun Iran-iskuun päivien sisällä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump harkitsee rajattua sotilaallista iskua Iraniin pakottaakseen maan täyttämään Yhdysvaltojen vaatimuksen ydinsopimuksesta. Tämä olisi ensimmäinen askel, jolla painostettaisiin Teherania sopimukseen. Täysimittaista hyökkäystä ei kuitenkaan tehtäisi, sillä se voisi laukaista merkittävän vastaiskun, uutisoi The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ:n mukaan avausisku voitaisiin toteuttaa jo päivien sisällä, ja se kohdistuisi muutamiin sotilas- tai hallintokohteisiin, sisäpiirilähteet kertovat WSJ:lle.

Jos Iran kieltäytyisi yhä noudattamasta Trumpin määräystä lopettaa uraanin rikastaminen, Yhdysvallat vastaisi laajalla sotilaallisella operaatiolla hallinnon laitoksia vastaan mahdollisena tavoitteena Teheranin hallinnon kaataminen, sisäpiirilähteet jatkavat.

Rajattuun iskuun perustuva vaihtoehto viittaa siihen, että Trump saattaisi olla valmis käyttämään sotilaallista voimaa paitsi rangaistuksena Iranin haluttomuudesta tehdä sopimusta, myös tien avaamiseksi Yhdysvalloille suotuisalle järjestelylle. Yhden sisäpiirilähteen mukaan Trump voisi laajentaa iskujaan: aloittaa pienemmistä iskuista ja määrätä sen jälkeen suurempia iskuja, kunnes Iranin hallinto joko purkaa ydinohjelmansa tai kaatuu.

Torstaina Trump sanoi päättävänsä seuraavista Iran-siirroistaan kymmenen päivän kuluessa. Myöhemmin hän kertoi toimittajille, että aikataulu olisi enintään noin kaksi viikkoa.

– Me teemme sopimuksen tai saamme sopimuksen tavalla tai toisella, Trump sanoi WSJ:n mukaan.

Iranilaiset ovat uhanneet vastata ”maksimaalisella voimalla” amerikkalaisten mahdollisiin iskuihin. Tiistaina julkaistuissa sosiaalisen median kommenteissa maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei sanoi, että hänen joukkonsa voisivat upottaa Yhdysvaltain lentotukialuksen ja iskeä amerikkalaisiin joukkoihin ”niin kovaa, ettei se pääse enää ylös”.

Viime päivien aikana Yhdysvallat on jatkanut huippuluokan F-35- ja F-22-hävittäjien siirtämistä Lähi-itään, kertovat lentoseurantadata sekä yhdysvaltalaiset sisäpiirilähteet. Myös toinen lentotukialus on matkalla. Se on lastattu isku- ja elektronisen sodankäynnin koneilla. Laajoissa ilmaoperaatioissa ratkaisevan tärkeitä johto- ja valvontakoneita on myös tulossa alueelle.