Donald Trump väitti lähettävänsä sairaalalaivan Grönlantiin- Pekka Toveri: Elää jo rinnakkaisessa todellisuudessa

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) kommentoi julkaisussaan X-Viestipalvelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Truth Social -viestipalvelussa esittämää väitettä siitä, että hän lähettäisi sairaalalaivan Grönlantiin ” hoitamaan monia sairaita ihmisiä, joita siellä ei hoideta”.

Toveri pohtii, missä todellisuudessa Trump elää.

– Trump elää jo rinnakkaistodellisuudessa? Vai eikö kukaan hallinnon hännystelijöistä uskalla kertoa, että sairaalalaivat eivät liiku mihinkään vielä kuukausiin?

Toveri on liittänyt julkaisunsa yhteyteen aihetta käsittelevän Helsingin Sanomien artikkelin.

Sen mukaan Yhdysvaltojen laivastolla on kaksi sairaalalaivaa, itärannikolle sijoitettu USNS Comfort ja länsirannikolle sijoitettu USNS Mercy. Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic -sivuston tietoihin perustuen kummatkin alukset ovat tällä hetkellä kuitenkin Mobilen telakalla Alabamassa eivätkä kotisatamissaan.

USNS Comfortin huollon odotetaan kestävän huhtikuuhun saakka. Aluksen sijaintipaikannus ei ole ollut päällä yli kahteen viikkoon.

Valkoinen talo tai puolustusministeriö eivät ole kertoneet, mikä laiva saarta kohti lähetetään tai miksi.

Myös Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP) on kommentoinut asiaa X:ssä.

Hän huomauttaa, että Grönlanti on yhä vahvasti tapetilla.

– Grönlanti asia ei ole millään tavalla pois päiväjärjestyksestä. Se laitettiin hyllylle hetkeksi. USAn hallinto ei ole luopunut halusta saada Tanskalle kuuluva maa, tavalla tai toisella, Aaltola sanoo julkaisussaan, jonka yhteyteen hän on lisännyt Trumpin oman julkaisun koskien sairaalalaivan lähettämistä.

