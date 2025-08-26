Donald Trump: Ukrainan turvatakuut ensisijaisesti Euroopan vastuulla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korosti maanantaina, että Ukrainan turvallisuustakuut vihollisuuksien lakkaamisen sattuessa ovat ensisijaisesti Euroopan vastuulla, vaikka Yhdysvallatkin on jossain määrin mukana, Ukrinform kertoo.

– Eurooppa aikoo antaa heille (Ukrainalle) merkittäviä turvallisuustakuita, ja heidän (eurooppalaisten) pitäisikin, koska he ovat aivan siellä. Mutta me olemme mukana varajoukon näkökulmasta, Trump selitti.

– Me autamme heitä. Ja mielestäni jos pääsemme sopimukseen – ja uskon, että pääsemme – niin ongelmia ei juurikaan ole, hän arvioi.

Trump ilmaisi jälleen halunsa lopettaa sota. Samaan aikaan hän toisti kritiikkinsä edellistä hallintoa kohtaan väitetystä 350 miljardin dollarin myöntämisestä Ukrainalle ja kutsui presidentti Volodomyr Zelenskyiä ”parhaaksi myyntimieheksi”. Tämä siitä huolimatta, että Trump itse on aiemmin kiistänyt kyseisen luvun.

Presidentti sanoi hallintonsa muuttaneen lähestymistapaansa radikaalisti.

– Emme maksa Ukrainalle enää rahaa. Itse asiassa päinvastoin – he pyytävät Naton kautta. Nato pyytää ohjuksia tai Patriot-ohjuksia, me annamme ohjukset Natolle, ja Nato maksaa meille (niistä) täysimääräisesti, Trump selitti.

Trumpin mukaan hänen ponnistelunsa nostivat liittolaisten puolustussatsauksia Naton sisällä kahdesta prosentista viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Presidentin mukaan tämä mahdollistaa ”biljoonien dollarien” keräämisen, joita voidaan käyttää Ukrainan tukemiseen.

– En halua ansaita rahaa Ukrainalla. Haluan sodan päättyvän, koska haluan pelastaa kaikki nuo ihmishenget, Trump lisäsi.