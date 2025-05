Donald Trump: Ukrainan tilanne valvottaa minua öisin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump myönsi suljetussa tilaisuudessa Ukrainan rauhanprosessin valvottavan häntä öisin, uutisoi The Wall Street Journal. Presidentti kertoi Floridaan kokoontuneille rahallisille tukijoilleen, että sekä Ukrainan että Gazan sotien päättäminen on osoittautunut odotettua vaikeammaksi.

WSJ:n lähteiden mukaan Trump on viime viikkojen aikana alkanut epäilemään Venäjän presidentti Vladimir Putinin rauhantahtoa Ukrainassa. Floridassa Trump kuvaili Putinia vaikeaksi neuvottelukumppaniksi, ”joka tahtoo koko Ukrainan”. Trump on myös ihmetellyt Putinin viimeaikaisia sotatoimia, kuten iskuja siviiliväestöä, myös lapsia, kohtaan. Presidentin kerrotaan kysyneen neuvonantajiltaan, uskovatko he Venäjän presidentin muuttuneen sitten Trumpin ensimmäisen kauden.

Trump lupasi viime vuoden vaalikampanjansa aikana päättää Ukrainan sodan päivässä, mutta on sittemmin perunut puheitaan. Nyt Trumpin erityislähettiläs, Putinin useita kertoja tavannut Steve Witkoff on kertonut tavoitteekseen pelkästään Venäjän ja Ukrainan istuttamiseen samaan neuvottelupöytään itse neuvotteluratkaisun saavuttamisen sijasta. Lähteiden mukaan tämä saattaakin riittää Trumpille, sillä keskusteluyhteyden saavuttamisen jälkeen Yhdysvallat voi jättäytyä pois varsinaisista rauhanneuvotteluista.

Myös Gazan sodan pitkittymisen kerrotaan turhauttavan Trumpin hallinnon virkamiehiä.

– Jos hän ei olisi jatkuvasti luvannut näitä asioita kampanjan aikana, olisi epäreilua arvostella häntä näistä epäonnistumisista. Mutta hän lupasi, sanoo Yhdysvaltojen ulkopolitiikan professori Kyle Haynes.