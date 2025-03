Donald Trump uhkaa nyt Venäjää uusilla pakotteilla ja tulleilla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että aikoo kohdistaa Venäjään uusia pakotteita, pankkipakotteita ja tulleja. Trump kirjoitti asiasta oman sosiaalisen mediansa Truth Socialin tilillään. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Perusteluksi toiminnalleen Trump tarjoaa sen, että Venäjän taistelutoimet Ukrainassa ovat kiihkeitä.

– Perustuen siihen, että Venäjä todellakin ”mättää” Ukrainaa taistelukentällä juuri nyt, harkitsen vahvasti laajamittaisia pankkisanktioita, pakotteita ja tullimaksuja Venäjälle, kunnes tulitauko ja lopullinen rauhansopimus on saavutettu, Trump kirjoitti.

– Venäjälle ja Ukrainalle, käykää neuvottelupöytään nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitos!!!, Trump päätti päivityksensä.

Trumpin viesti on sikäli erikoinen, että Yhdysvallat on vasta uusinut määräaikaiset Venäjä-pakotteensa jatkumaan maaliskuuhun 2026 saakka. Viikko sitten Trump lähetti pois luotaan Valkoisesta talosta sinne mineraalikauppasopimusta allekirjoittamaan saapuneen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Trump suddenly decided it's time to impose heavy banking sanctions and tariffs on Russia after their massive missile attack on Ukraine last night. "Russia and Ukraine, negotiate now, before it's too late!" — said the U.S. president. pic.twitter.com/sUm4SMjFjR

— WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2025