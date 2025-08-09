Donald Trump tapaa Vladimir Putinin Alaskassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ensi viikon perjantaina Alaskan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Presidentit keskustelevat Ukrainan sodan lopettamisesta.

Trump ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Kremlin tiedottaja vahvisti tapaamisen ja sanoi, että tapaamispaikka on looginen Alaskan maantieteellisen sijainnin vuoksi. Venäjä on lisäksi kutsunut Donald Trumpin Venäjälle mahdollista toista huippukokousta varten.

Yhdysvaltain presidentin mukaan Ukrainan olisi luultavasti suostuttava alueluovutuksiin. On mahdollista, että venäläisjoukot voisivat vetäytyä joistakin miehitetyistä alueista.

– Kyseessä on alue, josta on taisteltu kolme ja puoli vuotta, ja monia venäläisiä on kuollut. Ja paljon ukrainalaisia, Donald Trump sanoi medialle Valkoisessa talossa.

– Se on hyvin monimutkaista. Saamme osan siitä takaisin, vaihdamme osan. Aluetta tullaan vaihtamaan molempien eduksi, Trump sanoi.

CBS:n lähteiden mukaan Valkoinen talo on yrittänyt suostutella Euroopan maita hyväksymään mallin, jossa Venäjälle jäisi koko Donbasin alue ja Krimin niemimaa.

Venäjä siis saisi Donetskin ja Luhanskin alueet, mikä tarkoittaisi Ukrainan hallussa olevien Slavjanskin ja Kramatorskin suurkaupunkien luovuttamista. Venäjä puolestaan vetäytyisi Hersonin ja Zaporižžjan alueilta.

Vladimir Putinin kerrotaan ehdottaneen tämänsuuntaista ratkaisua Moskovassa vierailleelle Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoffille.