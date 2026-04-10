Donald Trump syyttää Irania tulitauon ehtojen rikkomisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania tulitaukosopimuksen ehtojen rikkomisesta, koska öljykuljetukset eivät vieläkään kulje Hormuzinsalmen läpi. Trump kommentoi asiaa Truth Social -palvelussa.

Yhdysvallat ja Iran sopivat aiemmin kahden viikon tulitauosta, jonka osana Iran lupasi sallia kulun Hormuzinsalmen kautta. Salmi on maailman energiakuljetuksille kriittinen pullonkaula, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljytoimituksista, mutta liikenne ei ole palautunut normaaliksi.

– Tämä ei ole se sopimus, joka meillä on, Trump kirjoittaa.

Trump uhkasi jo torstaina Irania uusilla iskuilla, jos Hormuzinsalmea ei avata tulitaukosopimuksen mukaisesti.

– Jos näin jostain syystä ei tapahdu, mikä on hyvin epätodennäköistä, silloin ”ampuminen alkaa” suurempana, parempana ja voimakkaampana kuin kukaan on koskaan ennen nähnyt, Trump uhkaa.

Toisessa Truth Social -viestissään Trump hyökkää The Wall Street Journal -lehteä vastaan. Hänen mukaansa lehti on väittänyt hänen julistaneen ennenaikaisen voiton Iranin sodassa.

– Todellisuudessa kyse on voitosta, eikä siinä ole mitään ”ennenaikaista”! Minun ansiostani Iran ei saa koskaan ydinasetta, ja hyvin pian näette öljyn alkavan virrata, Iranin avulla tai ilman sitä – minulle sillä ei ole mitään väliä, Trump kirjoittaa.

Kolmannessa viestissään Trump arvostelee myös entisiä tukijoitaan, jotka ovat suhtautuneet kielteisesti Iranin sotaan. Hän nimeää kohteikseen konservatiivikommentaattori ja entinen Fox News -juontaja Tucker Carlsonin, toimittaja ja kommentaattori Megyn Kellyn, oikeistovaikuttaja Candace Owensin sekä salaliittoteorioistaan tunnetun Infowars-sivuston perustajan Alex Jonesin.

Trump kutsuu pitkässä ja polveilevassa kirjoituksessaan heitä tyhmiksi ihmisiksi.

– He ovat tyhmiä ihmisiä, he tietävät sen itse, heidän perheensä tietävät sen, ja kaikki muutkin tietävät sen! Katsokaa heidän menneisyyttään, katsokaa heidän näyttöjään. Heistä ei ole siihen, eikä koskaan ollutkaan! Heidät kaikki on heitetty ulos televisiosta, he ovat menettäneet ohjelmansa, eikä heitä edes kutsuta televisioon, koska kukaan ei välitä heistä.