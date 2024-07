Donald Trump selvisi salamurhayrityksestä, ampuja kuollut

Republikaanien presidenttiehdokasta, Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia kohtaan ammuttiin useita laukauksia lauantaina Pennsylvaniassa pidetyssä kampanjatilaisuudessa.

Trump haavoittui tilanteessa korvaansa. Hänen kerrotaan päässeen pois sairaalasta ja saapuneen New Jerseyn osavaltioon. Ex-presidentti poistui lentokoneesta ilman apua.

Liittovaltion poliisi FBI:n edustaja Kevin Rojek sanoi tiedotustilaisuudessa pitävänsä yllättävänä, että tekijä pystyi ampumaan useita kertoja kohti puhujalavaa. Ampuja oli kiivennyt läheisen rakennuksen katolle. Välikohtausta kutsutaan salamurhayritykseksi.

Salainen palvelu surmasi ampujan. Yksi kampanjatilaisuutta seurannut sivullinen sai surmansa ja kaksi haavoittui kriittisesti. FBI:n mukaan tapahtumapaikalle tuotiin varmuuden vuoksi myös pommiryhmä.

Yhdysvalloissa on arvosteltu tilaisuuden turvatoimia. Kongressin alahuoneen puhemies Mike Johnsonin mukaan tapauksesta järjestetään laaja selvitys.

Here's what we know about the shooting at Donald Trump's rally on Saturday. The suspected shooter was killed by the Secret Service, people briefed on the matter said. The gunman’s body was seen on a rooftop several hundred feet away from the stage. https://t.co/nVspmBKC2w pic.twitter.com/sVLfpFps25

— The New York Times (@nytimes) July 14, 2024