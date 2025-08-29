Verkkouutiset

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on peruuttanut entisen varapresidentin Kamala Harrisin salaisen palvelun suojan. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump peruutti Kamala Harrisin salaisen palvelun suojan

  • Julkaistu 29.08.2025 | 16:11
  • Päivitetty 29.08.2025 | 16:11
  • USA
Entisen varapresidentin suojelua oli jatkettu Joe Bidenin määräyksellä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on peruuttanut entisen varapresidentin Kamala Harrisin salaisen palvelun suojan, uutisoi CNN.

Entiset presidentit saavat salaisen palvelun suojan eliniäkseen. Harris sai entisenä varapresidenttinä kuuden kuukauden suojan tammikuussa 2025 päättyneen virkakautensa jälkeen liittovaltion lain mukaan. Tämä ajanjakso päättyi 21. heinäkuuta.

CNN:n mukaan Harrisin suojelua oli kuitenkin jatkettu vuodella edellisen presidentin Joe Bidenin vähän ennen virkakauden loppuan allekirjoittamalla – tähän mennessä julkistamattomalla – määräyksellä, useiden salaiseen järjestelyyn perehtyneiden henkilöiden mukaan.

– Teillä on täten valtuudet lopettaa kaikki aiemmin toimeenpanomuistiossa valtuutetut turvallisuuteen liittyvät menettelyt, lain edellyttämien lisäksi, seuraavan henkilön osalta 1. syyskuuta 2025 alkaen: entinen varapresidentti Kamala D. Harris, Trumpin torstaina peruuttamassa torstaina päivätyssä kirjeessä todetaan.

Trumpin päätös lopettaa Harrisin suojelu tapahtuu samaan aikaan, kun Harris on aloittamassa usean kaupungin kattavan, näkyvän kirjakiertueen uuden muistelmateoksensa 107 päivää julkaisun yhteydessä. Kirja kertoo hänen lyhyestä presidentinvaalikampanjastaan. Kirja on määrä julkaista 23. syyskuuta.

Presidentit ja presidenttiehdokkaat ovat Yhdysvalloissa kohdanneet usein turvallisuusuhkia. Trumpia vastaan ​​tehtiin kaksi salamurhayritystä hänen presidenttiehdokkuutensa aikana viime vuonna.

